Україні може забракнути американських боєприпасів у протистоянні Росії – Пентагон

Очікується, що важкі наземні бої проти російських підрозділів розгорнуться найближчими днями

Міністерство оборони США стурбоване тим, що понад 40 000 боєприпасів, надісланих США до Києва у новому пакеті військової допомоги вартістю $800 млн, може бути недостатньо для протистояння Росії в інтенсивних боях, які очікуються найближчими днями. Про це повідомляє CNN із посиланням на анонімного посадовця Пентагону.

«За словами американського чиновника, зростає занепокоєння щодо необхідності швидше постачати більше боєприпасів – і, зокрема, артилерійських – до українських військ, оскільки очікується, що важкі наземні бої проти російських підрозділів розгорнуться найближчими днями», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, з цієї причини міністр оборони США Ллойд Остін і начальник Об’єднаного штабу генерал Марк Міллі щодня зв’язуються зі своїми колегами в близьких до України державах, лобіюючи якнайшвидше відправлення зброї та здійснення військових поставок.

За словами чиновника, Сполучені Штати вважають, що ймовірна стратегія Росії полягає в тому, щоб перемістити зброю і війська на Схід України з їхніх нинішніх позицій на півночі, а потім оточити та відрізати українські сили, які перебувають там.

Як раніше повідомлялося, Україна запросила у США протикорабельні ракети і засоби для берегової оборони. Вашингтон задовольнив прохання Києва і додав ці озброєння в новий пакет військової допомоги на $800 млн. Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний провів телефонну розмову із Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.