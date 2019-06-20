Зеленський повністю змінює структуру своєї адміністраціі
Замість Адміністрації буде Офіс президента України
Володимир Зеленський підписав указ про реорганізацію Адміністрації президента в офіс глави держави.
В ньому йдеться:
1. Утворити Офіс Президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації Президента України.
Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень.
Офіс Президента України очолює Керівник Офісу Президента України.
2. Визначити таку структуру Офісу Президента України:
- Керівник Офісу Президента України;
- Перший заступник Керівника Офісу Президента України;
- заступники Керівника Офісу Президента України;
- Керівник Апарату Офісу Президента України;
- Перший помічник Президента України;
- помічники Президента;
- радники Президента;
- Прес-секретар Президента України;
- уповноважені Президента України;
- представники Президента України;
- Кабінет Президента України;
- Кабінет Керівника Офісу Президента України;
- Директорат з питань правової політики;
- Директорат з питань зовнішньої політики;
- Директорат з питань національної безпеки та оборони;
- Директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності;
- Директорат з питань регіональної політики та децентралізації;
- Директорат з питань економічної політики;
- Директорат з питань внутрішньої та гуманітарної політики;
- Директорат з питань інформаційної політики;
- Департамент документального забезпечення;
- Департамент з питань Державного Протоколу та Церемоніалу;
- Департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород;
- Департамент з питань звернень громадян;
- Департамент доступу до публічної інформації;
- Департамент управління персоналом;
- Департамент інформаційних технологій;
- Департамент забезпечення зв,язків із Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;
- Департамент забезпечення діяльності уповноважених, представників та роботи Офісу Президента України;
- Режимно-секретний департамент.
3. Перший помічник Президента України, помічник Президента України, радники Президента України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України, який безпосередньо координує їх діяльність.
4. Установити, що штатний розпис Офісу Президента України затверджується Керівником Апарату Офісу Президента України.
5. Керівникові Офісу Президента України подати у двотижневий строк проект Положення про Офіс Президента України.
6. Керівникові Апарату Офісу Президента України внести в установленому порядку пропозиції щодо:
- умов оплати праці працівників Офісу Президента України;
- переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорій посад державної служби в Апараті Офісу Президента України.
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7. Утворити комісію з реорганізації Адміністрації Президента України (далі — комісія з реорганізації), визначивши головою цієї комісії заступника Керівника Апарату Адміністрації Президента України — Керівника Головного департаменту документального забезпечення Стасенка Ігоря Вікторовича.
8. Голові комісії з реорганізації:
1) затвердити персональний склад комісії з реорганізації;
2) забезпечити здійснення в установленому порядку, у тому числі з додержанням вимог законодавства України про державну службу, про працю, заходів, пов’язаних із реорганізацією Адміністрації Президента України.
9. Працівникам Адміністрації Президента України продовжувати виконувати покладені на них посадові обов’язки до припинення в установленому порядку трудових відносин з ними.
10. Установити, що фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Офісу Президента України здійснює Державне управління справами.
11. Кабінету Міністрів України визначити умови оплати праці працівників Офісу Президента України.