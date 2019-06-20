Зеленський повністю змінює структуру своєї адміністраціі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Замість Адміністрації буде Офіс президента України

Володимир Зеленський підписав указ про реорганізацію Адміністрації президента в офіс глави держави.

В ньому йдеться:

1. Утворити Офіс Президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації Президента України.

Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень.

Офіс Президента України очолює Керівник Офісу Президента України.

2. Визначити таку структуру Офісу Президента України:

Керівник Офісу Президента України;

Перший заступник Керівника Офісу Президента України;

заступники Керівника Офісу Президента України;

Керівник Апарату Офісу Президента України;

Перший помічник Президента України;

помічники Президента;

радники Президента;

Прес-секретар Президента України;

уповноважені Президента України;

представники Президента України;

Кабінет Президента України;

Кабінет Керівника Офісу Президента України;

Директорат з питань правової політики;

Директорат з питань зовнішньої політики;

Директорат з питань національної безпеки та оборони;

Директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності;

Директорат з питань регіональної політики та децентралізації;

Директорат з питань економічної політики;

Директорат з питань внутрішньої та гуманітарної політики;

Директорат з питань інформаційної політики;

Департамент документального забезпечення;

Департамент з питань Державного Протоколу та Церемоніалу;

Департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород;

Департамент з питань звернень громадян;

Департамент доступу до публічної інформації;

Департамент управління персоналом;

Департамент інформаційних технологій;

Департамент забезпечення зв,язків із Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;

Департамент забезпечення діяльності уповноважених, представників та роботи Офісу Президента України;

Режимно-секретний департамент.

3. Перший помічник Президента України, помічник Президента України, радники Президента України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України, який безпосередньо координує їх діяльність.

4. Установити, що штатний розпис Офісу Президента України затверджується Керівником Апарату Офісу Президента України.

5. Керівникові Офісу Президента України подати у двотижневий строк проект Положення про Офіс Президента України.

6. Керівникові Апарату Офісу Президента України внести в установленому порядку пропозиції щодо:

7. Утворити комісію з реорганізації Адміністрації Президента України (далі — комісія з реорганізації), визначивши головою цієї комісії заступника Керівника Апарату Адміністрації Президента України — Керівника Головного департаменту документального забезпечення Стасенка Ігоря Вікторовича.

8. Голові комісії з реорганізації:

1) затвердити персональний склад комісії з реорганізації;

2) забезпечити здійснення в установленому порядку, у тому числі з додержанням вимог законодавства України про державну службу, про працю, заходів, пов’язаних із реорганізацією Адміністрації Президента України.

9. Працівникам Адміністрації Президента України продовжувати виконувати покладені на них посадові обов’язки до припинення в установленому порядку трудових відносин з ними.

10. Установити, що фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Офісу Президента України здійснює Державне управління справами.

11. Кабінету Міністрів України визначити умови оплати праці працівників Офісу Президента України.