Кулеба: Україна не змінюватиме закон про освіту на догоду Угорщині



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Дмитро Кулеба: Ми відкидаємо будь-які вимоги наших угорських партнерів про додаткові зміни до закону «Про освіту»

«Мова державна у нас в країні одна», – заявив міністр

Голова МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що закон «Про освіту» не змінюватимуть на вимогу угорських партнерів.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу «Право на владу».

«Ми відкидаємо будь-які вимоги наших угорських партнерів про додаткові зміни до закону «Про освіту». Принципи, закладені в законі «Про освіту» ми не будемо змінювати на догоду комусь. Мова державна у нас в країні одна», - заявив міністр.

Водночас він зауважив, що Угорщина ніколи ані на офіційних, ані на неофіційних переговорах і в публічних заявах не заперечувала, що українці угорського походження володіти державною - українською мовою.

Кулеба також запевнив, що його візит до Угорщини полягав у тому, щоб налагодити стосунки двох країн та розблокувати засідання комісії «Україна-НАТО», яке блокує Угорщина.

Додамо, під час зустрічі Кулеби та глави МЗС Угорщини було озвучено умову розблокування засідань Україна-НАТО, які вже декілька років блокує Будапешт.

Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.