Уряд призначив Еміне Джапарову заступницею глави МЗС
Команда МЗС поповнилася сильним гравцем, - вважає міністр закордонних справ
Кабінет міністрів на засіданні в середу призначив Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ України.
Про це оголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
«Еміне куруватиме такі напрями: публічна дипломатія; міжнародні організації; державний протокол; Крим. Але перша заступниця - це, звісно, набагато більше і саме дипломатичне життя ставитиме додаткові задачі», - написав Кулеба на своїй сторінці у Facebook.
Як відомо, президент Володимир Зеленський погодив призначення Джапарової 18 травня. Згодом вона сама уточнила, що погодження відбулося на зустрічі з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і представниками Меджлісу.
Еміне Джапарова чотири роки пропрацювала в міністерстві інформаційної політики і звільнилась восени минулого року.
У 2014 році вона працювала відеоредакторкою, помічницею головного редактора сайту «Крим.Реалії». З 2011 до 2014 року була авторкою, ведучою та випусковою редакторкою кількох програм на телеканалі ATR.
На посаді Джапарова планує займатися питаннями анексованого Криму та публічною дипломатією.