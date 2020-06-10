Уряд призначив Еміне Джапарову заступницею глави МЗС



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Еміне Джапарова тепер офіційно призначена першим заступником міністра закордонних справ України

Команда МЗС поповнилася сильним гравцем, - вважає міністр закордонних справ

Кабінет міністрів на засіданні в середу призначив Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ України.

Про це оголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«Еміне куруватиме такі напрями: публічна дипломатія; міжнародні організації; державний протокол; Крим. Але перша заступниця - це, звісно, набагато більше і саме дипломатичне життя ставитиме додаткові задачі», - написав Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, президент Володимир Зеленський погодив призначення Джапарової 18 травня. Згодом вона сама уточнила, що погодження відбулося на зустрічі з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і представниками Меджлісу.

Еміне Джапарова чотири роки пропрацювала в міністерстві інформаційної політики і звільнилась восени минулого року.

У 2014 році вона працювала відеоредакторкою, помічницею головного редактора сайту «Крим.Реалії». З 2011 до 2014 року була авторкою, ведучою та випусковою редакторкою кількох програм на телеканалі ATR.

На посаді Джапарова планує займатися питаннями анексованого Криму та публічною дипломатією.