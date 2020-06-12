Кулеба розповів, у яких випадках варто заборонити подвійне громадянство
Міністр вважає, що Україна має знайти рішення щодо подвійного громадянства, але не з агресором
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав запровадження подвійного громадянства в Україні. Однак це має не стосуватися громадян, які разом із українським мають паспорт РФ.
Про це Кулеба заявив в ефірі ток-шоу «Право на владу».
«Що стосується подвійного громадянства, це питання викликає дискусії. Є різні люди, які підтримують цю ідею, які не підтримують. Я особисто вважаю, що ми повинні знайти збалансоване рішення. Тому що у нас з 90-х років, коли ухвалювалась Конституція і запроваджувалось правило про єдине громадянство, ситуація докорінно змінилась. Давайте дивитися правді в очі. Мільйони українців за цей час з різних причин виїхали за кордон. Водночас, вони хочуть залишатися громадянами України. Мільйони з них допомагали Україні в найважчі хвилини. Я був послом у Страсбурзі, у Франції і працював з українцями, які вже перейшли у французьке громадянство, тому що не можуть мати два паспорти, але передавали гроші, волонтерили і підтримували Україну. Чому ми позбавляємо цих людей можливості бути нашими громадянами?», - висловився Кулеба.
Очільник МЗС наголосив, що подвійне громадянство неприпустиме для держслужбовців та представників влади. Також не йдеться про дозвіл отримувати паспорти РФ.
«Водночас, я повністю підтримую те, що, по-перше, два паспорти неприпустимі для держслужбовців, для представників влади. І по-друге, безумовно, жодного подвійного громадянства із державою-агресором. І можна встановити додаткові критерії для того, щоб це відсіяти», - прокоментував міністр.
Разом із тим, Кулеба уточнив, що його завдання як міністра закордонних справ, знайти альтернативне рішення цій проблемі, аби представники української діаспори за кордоном почувалися комфортно.
«Я хочу наголосити: я не представляю тут позицію держави, коментуючи це. Я як міністр закордонних справ, як людина, яка бачить цю проблему, хочу наголосити, що ми в Україні маємо знайти збалансоване рішення для цього, щоб українці, які розсипані зараз по усьому світу, мали можливість не розривати зв'язок із батьківщиною», - сказав Кулеба.
Як відомо, президент Володимир Зеленський просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство.
Нагадаємо, в січні анонсувався розгляд Радою законопроєктів про громадянство і легалізацію грального бізнесу.
Крім того, в Кабінеті міністрів підкреслювали, що українці з діаспори повинні отримати право на подвійне громадянство.
Раніше спікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливе, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.