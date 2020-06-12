Кулеба розповів, у яких випадках варто заборонити подвійне громадянство



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Очільник МЗС наголосив, що подвійне громадянство неприпустиме для держслужбовців та представників влади. Також не йдеться про дозвіл отримувати паспорти РФ

Міністр вважає, що Україна має знайти рішення щодо подвійного громадянства, але не з агресором

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав запровадження подвійного громадянства в Україні. Однак це має не стосуватися громадян, які разом із українським мають паспорт РФ.

Про це Кулеба заявив в ефірі ток-шоу «Право на владу».

«Що стосується подвійного громадянства, це питання викликає дискусії. Є різні люди, які підтримують цю ідею, які не підтримують. Я особисто вважаю, що ми повинні знайти збалансоване рішення. Тому що у нас з 90-х років, коли ухвалювалась Конституція і запроваджувалось правило про єдине громадянство, ситуація докорінно змінилась. Давайте дивитися правді в очі. Мільйони українців за цей час з різних причин виїхали за кордон. Водночас, вони хочуть залишатися громадянами України. Мільйони з них допомагали Україні в найважчі хвилини. Я був послом у Страсбурзі, у Франції і працював з українцями, які вже перейшли у французьке громадянство, тому що не можуть мати два паспорти, але передавали гроші, волонтерили і підтримували Україну. Чому ми позбавляємо цих людей можливості бути нашими громадянами?», - висловився Кулеба.

Очільник МЗС наголосив, що подвійне громадянство неприпустиме для держслужбовців та представників влади. Також не йдеться про дозвіл отримувати паспорти РФ.

«Водночас, я повністю підтримую те, що, по-перше, два паспорти неприпустимі для держслужбовців, для представників влади. І по-друге, безумовно, жодного подвійного громадянства із державою-агресором. І можна встановити додаткові критерії для того, щоб це відсіяти», - прокоментував міністр.

Разом із тим, Кулеба уточнив, що його завдання як міністра закордонних справ, знайти альтернативне рішення цій проблемі, аби представники української діаспори за кордоном почувалися комфортно.

«Я хочу наголосити: я не представляю тут позицію держави, коментуючи це. Я як міністр закордонних справ, як людина, яка бачить цю проблему, хочу наголосити, що ми в Україні маємо знайти збалансоване рішення для цього, щоб українці, які розсипані зараз по усьому світу, мали можливість не розривати зв'язок із батьківщиною», - сказав Кулеба.

Як відомо, президент Володимир Зеленський просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство.

Нагадаємо, в січні анонсувався розгляд Радою законопроєктів про громадянство і легалізацію грального бізнесу.

Крім того, в Кабінеті міністрів підкреслювали, що українці з діаспори повинні отримати право на подвійне громадянство.

Раніше спікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливе, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.