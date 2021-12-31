Макрон у новорічному зверненні висловив надію на закінчення пандемії

Макрон закликав співвітчизників пройти вакцинацію

Президент Франції Еммануель Макрон у новорічному зверненні до співгромадян висловив надію на закінчення пандемії у 2022 році. Його слова наводить BFMTV.

«Я з оптимізмом дивлюсь у майбутнє. 2022 стане, можливо, роком завершення пандемії. Я хочу вірити в це разом з вами», – наголосив французький лідер.

Макрон закликав співвітчизників пройти вакцинацію та назвав її проявом громадянської відповідальності.

Незважаючи на добровільність щеплення, глава держави зазначив, що обов'язки мають пріоритет над правами.

У той же час він застеріг, що майбутні тижні у Франції будуть важкими через зростання захворюваності на Covid-19.

«Вірус поширюється і тільки набиратиме обертів. Уряд вжив відповідних заходів... Ми повинні робити все, щоб зберегти різного роду діяльність і найцінніше – школи та навчання наших дітей... і уникнути вжиття заходів, які можуть обмежити нашу свободу», – зазначив французький президент.

Головна ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи. Як зазначає Europe Best Destinations, київська ялинка опинилася на 13 місці у списку.

Українська новорічна ялинка знаходиться у рейтингу між ялинками з Польщі та Італії.

Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово. Також буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

Наголошуємо, що у столиці триває заборона на використання піротехнічних засобів. Організатори всіх заходів мають неухильно виконувати це рішення.