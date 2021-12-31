  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Незвичайну ялинку вагою понад 100 тонн встановили у Карелії (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Карелії збудували новорічну ялинку з 3 тисяч колод - Незвичайну ялинку вагою понад 100 тонн встановили у Карелії (фото)
    У Карелії збудували новорічну ялинку з 3 тисяч колод
    фото: petrozavodsk.bezformata.com

    Висота ялинки становить майже 10 метрів

    Ялинка з 3 тис. колод з'явилася в Карелії, повідомляє місцеве видання «БезФормату».

    Висота ялинки становить майже 10 метрів, а вага – 100 тонн. Незвичайне дерево збудували працівники Сегезького ЦПК, де влаштували конкурс на незвичайну новорічну ялинку.

    За даними видання, для спорудження ялинки використали лісоперевантажувач. За допомогою таких машин зазвичай вивантажують ліс.

    Колоди надійно тримаються на спеціальних замках, які використовуються для укладання штабелів деревини.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Незвичайну ялинку вагою понад 100 тонн встановили у Карелії (фото)
    Незвичайну ялинку вагою понад 100 тонн встановили у Карелії (фото)
    Незвичайну ялинку вагою понад 100 тонн встановили у Карелії (фото)
    фото: petrozavodsk.bezformata.com

    Головна ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи. Як зазначає Europe Best Destinations, київська ялинка опинилася на 13 місці у списку.

    Українська новорічна ялинка знаходиться у рейтингу між ялинками з Польщі та Італії.

    Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово. Також буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

    Наголошуємо, що у столиці триває заборона на використання піротехнічних засобів. Організатори всіх заходів мають неухильно виконувати це рішення.

    Теги: Росія конкурс ялинка ліс фунікулер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Незвичайну ялинку вагою понад 100 тонн встановили у Карелії (фото)