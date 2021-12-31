Незвичайну ялинку вагою понад 100 тонн встановили у Карелії (фото)

У Карелії збудували новорічну ялинку з 3 тисяч колод

Висота ялинки становить майже 10 метрів

Ялинка з 3 тис. колод з'явилася в Карелії, повідомляє місцеве видання «БезФормату».

Висота ялинки становить майже 10 метрів, а вага – 100 тонн. Незвичайне дерево збудували працівники Сегезького ЦПК, де влаштували конкурс на незвичайну новорічну ялинку.

За даними видання, для спорудження ялинки використали лісоперевантажувач. За допомогою таких машин зазвичай вивантажують ліс.

Колоди надійно тримаються на спеціальних замках, які використовуються для укладання штабелів деревини.

Головна ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи. Як зазначає Europe Best Destinations, київська ялинка опинилася на 13 місці у списку.

Українська новорічна ялинка знаходиться у рейтингу між ялинками з Польщі та Італії.

Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово. Також буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

Наголошуємо, що у столиці триває заборона на використання піротехнічних засобів. Організатори всіх заходів мають неухильно виконувати це рішення.