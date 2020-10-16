Зеленський: Україна та Туреччина готові поглиблювати стратегічне партнерство



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Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі у Стамбулі

«Жодні віруси не завадять партнерству та дружбі наших країн», – заявив Зеленський на зустрічі з Ердоганом

Діалог між Україною й Туреччиною динамічно розвивається, країни готові поглиблювати стратегічне партнерство та розвивати співпрацю в усіх сферах взаємного інтересу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом заяви для ЗМІ за результатами переговорів у Стамбулі.

«Жодні віруси не завадять партнерству та дружбі наших країн. І сьогоднішні плідні переговори яскраво це доводять», – сказав глава Української держави.

Зеленський подякував Туреччині та її народу за гостинність.

«Мені приємно, що наша зустріч відбулася у Стамбулі. Це місто, яке має особливе історичне та духовне значення не тільки для турецького та українського народів, а й для всього світу. Ми відчуваємо особливу енергетику цього міста, а також винятково дружню та теплу атмосферу зустрічі з паном Президентом Ердоганом. Я впевнений, все це заряджає стосунки України та Туреччини енергією для постійного розвитку та постійного руху тільки вперед», – зазначив він.

За словами президента України, під час перемовин у Стамбулі сторони детально обговорили актуальні питання, що дасть змогу якісно підготувати 9-те засідання Стратегічної ради високого рівня, проведення якого планується на початку наступного року.

Зеленський також зауважив, що досягнуті раніше домовленості та завдання у торгівлі, інвестиціях, енергетиці, інфраструктурі, а також у сфері митної політики сьогодні було зафіксовано у Протоколі 12-го засідання Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва.

Президент Турецької Республіки зі свого боку констатував, що сьогодні було підписано важливі угоди, і це стало можливим завдяки перемовинам Глав держав у форматі віч-на-віч, переговорам між делегаціями та в більш тісному колі.

«Ми зробили ще один крок до прогресу», – наголосив Реджеп Таїп Ердоган, зауваживши, що цими угодами буде втілено дуже багато пунктів спільних українсько-турецьких проектів.

Він нагадав, що відвідував Україну перед початком епідемії коронавірусу, і під час його візиту відбулося 8-ме засідання Стратегічної ради високого рівня.

«Той факт, що ми зустрічаємося з паном Зеленським через дуже короткий термін після нашої останньої зустрічі, є демонстрацією нашої спільної волі до розвитку наших стосунків», – додав президент Туреччини.

«Спектр нашого співробітництва простягається від туризму до співробітництва у галузі навчання – воно має багато втілень і дуже багато аспектів», – резюмував Ердоган.

Нагадаємо, Офіс президента опублікував заяву Володимира Зеленського та його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана за підсумками зустрічі в Стамбулі.

Ердоган заявив, що Туреччина не визнавала та не визнає незаконну анексію українського Криму Російською Федерацією.

Також повідомлялося, що Зеленський хоче залучити більше турецьких компаній до «Великого будівництва».

До слова, 15 жовтня Зеленський у Стамбулі мав зустріч з патріархом Варфоломієм.