Зеленський хоче залучити більше турецьких компаній до «Великого будівництва»



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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

Україна виступає за прискорення укладання Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

Президент Володимир Зеленський відзначив зацікавленість України у залученні турецьких компаній до реалізації інфраструктурних програм та виступає за прискорення укладання Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною.

Про це Зеленський сказав під час заяви для ЗМІ за результатами переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі, йдеться на сайті глави держави.

«У нас вже успішно працюють турецькі компанії, такі як «Онур» та «Озалтин». А зважаючи на масштабність нашої програми під назвою «Велике будівництво», ми прагнемо розширити коло цих проєктів і коло цих компаній», – повідомив Зеленський.

Він також зазначив, що було домовлено прискорити укладання Угоди про вільну торгівлю та вирішити всі проблемні питання, які зараз гальмують цей важливий процес.

Зеленський та Ердоган під час перемовин також обговорили співпрацю двох країн для забезпечення енергетичної незалежності.

Ердоган відзначив взаємне прагнення розвитку економічних відносин і нарощування товарообігу між країнами. Також він повідомив, що попри всесвітню пандемію Туреччину відвідали 500 тисяч туристів з України, й це демонструє не лише близькість двох країн, а й довіру українців до заходів, яких Туреччина вживає з метою безпеки.

Нагадаємо, Офіс президента опублікував заяву Володимира Зеленського та його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана за підсумками зустрічі в Стамбулі.

Ердоган заявив, що Туреччина не визнавала та не визнає незаконну анексію українського Криму Російською Федерацією.

Також нагадаємо, що 15 жовтня Зеленський у Стамбулі мав зустріч з патріархом Варфоломієм.