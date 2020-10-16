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    Зустріч Зеленського і Ердогана в Туреччині: президенти зробили спільну заяву

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    Зеленський і Ердоган домовилися розвивати співробітництво між військово-морськими силами країн - Зустріч Зеленського і Ердогана в Туреччині: президенти зробили спільну заяву
    Зеленський і Ердоган домовилися розвивати співробітництво між військово-морськими силами країн

    Український президент нагородив президента Туреччини орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня

    Офіс президента України опублікував заяву президента Володимира Зеленського та його турецького колеги Реджепа Тайіпа Ердогана за підсумками зустрічі в Стамбулі. Вони також підписали низку документів.

    Як повідомляє пресслужба Зеленського, Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і вітає співпрацю в рамках Кримської платформи, продовжить допомагати Україні досягти критеріїв членства в НАТО. Сторони домовилися продовжувати зусилля щодо деокупації Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей, покращувати умови життя українців, зокрема кримських татар, які були змушені залишити Крим.

    Зеленський і Ердоган домовилися розвивати співробітництво між військово-морськими силами країн і разом зміцнювати мир і безпеку в Чорноморському регіоні.

    На зустрічі президенти ухвалили рішення створити новий формат двостороннього діалогу з політико-безпекових питань. У Стамбулі вони підписали низку документів про військову співпрацю.

    Також пресслужба українського президента повідомляє, що Зеленський нагородив турецького колегу орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.

    На спільному брифінгу Ердоган заявив, що Туреччина і Україна домовилися співпрацювати в сфері безпеки, питаннях екстрадиції засуджених за злочини і координації в питаннях боротьби з терористичними організаціями.

    Також нагадаємо, що 15 жовтня Зеленський у Стамбулі мав зустріч з патріархом Варфоломієм.

     

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