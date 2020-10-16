Зеленський у Стамбулі помолився з патріархом Варфоломієм (фото)



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Це вже друга зустріч Зеленського з вселенським патріархом Варфоломієм

Візит Зеленського до Туреччини розпочався з відвідування Фанару – кафедри і осердя Вселенського патріархату Константинополя та зустрічі з патріархом Варфоломієм

Під час робочого візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський зустрівся зі вселенським патріархом Варфоломієм.

На початку у катедральному храмі Святого Георгія Митрополитом Гальським Еммануїлом було відслужено молебен, в якому взяв участь президент України.

«Патріарх подякував за візит президентського подружжя до Матері-церкви, який, за його словами, «приносить велику радість», і зазначив, що втішений тим, що в Україні поступово настає мир. Глава держави висловив подяку його всесвятості за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, нашої незалежності, а також за всю підтримку, яку патріарх надає Україні», – ідеться в повідомленні пресслужби президента.



Зеленський запросив Варфоломія до України, на що той відповів, що буде радий відвідати Україну, коли епідемічна ситуація стабілізується. Такий візит може відбутися 24 серпня 2021 року – у 30-ту річницю незалежності України.



За словами українського президента, під час закритої зустрічі з патріархом вони обговорили ситуацію на Донбасі.



«Хоч складно, але є кроки вперед. До вашого приїзду в нас буде можливість просунутися на шляху до миру. І головне – про полонених: на Донбасі, у Криму і в Росії. Дуже хочеться, щоб вони повернулися додому», – сказав Зеленський. Варфоломій у відповідь побажав, «щоб припинився біль сімей, чиї родичі в полоні».



У зустрічі також взяв участь екзарх Вселенського патріархату в Україні архімандрит Михаїл (Аніщенко), який нещодавно Синодом Вселенського патріархату був затверджений у сані єпископа.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський прибув з візитом до Туреччини. У рамках візиту планується підписання проєкту рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Туреччини.

Нагадаємо, Зеленський перебував з візитом у Туреччині 7-8 серпня 2019 року. Тоді Україна та Туреччина підписали договір щодо розвитку ділової співпраці між двома країнами.

Зокрема, 8 серпня 2019 року Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм. Згодом Зеленський розповів про зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм