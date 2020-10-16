Ердоган: Туреччина не визнає незаконну анексію Криму



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Ми з Україною продовжимо надавати підтримку нашим кримсько-татарським братам, запевнив Ердоган

Туреччина не визнавала та не визнає незаконну анексію українського Криму Російською Федерацією. Анкара продовжить підтримувати кримсько-татарське населення півострову.

Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Стамбулі.

«Ми з Україною продовжимо надавати підтримку нашим кримсько-татарським братам, які є важливим елементом історичного та гуманітарного зв'язку між нашими країнами», – наголосив він.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ortak Basın Toplantısı https://t.co/1Qdvq7cmpt — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 16, 2020

Нагадаємо, Офіс президента України опублікував заяву президента Володимира Зеленського та його турецького колеги Реджепа Тайїпа Ердогана за підсумками зустрічі в Стамбулі.

На спільному брифінгу Ердоган заявив, що Туреччина і Україна домовилися співпрацювати в сфері безпеки, питаннях екстрадиції засуджених за злочини і координації в питаннях боротьби з терористичними організаціями.

Також нагадаємо, що 15 жовтня Зеленський у Стамбулі мав зустріч з патріархом Варфоломієм.