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    Політика

    Ердоган: Туреччина не визнає незаконну анексію Криму

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    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган - Ердоган: Туреччина не визнає незаконну анексію Криму
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

    Ми з Україною продовжимо надавати підтримку нашим кримсько-татарським братам, запевнив Ердоган

    Туреччина не визнавала та не визнає незаконну анексію українського Криму Російською Федерацією. Анкара продовжить підтримувати кримсько-татарське населення півострову.

    Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Стамбулі.

    «Ми з Україною продовжимо надавати підтримку нашим кримсько-татарським братам, які є важливим елементом історичного та гуманітарного зв'язку між нашими країнами», – наголосив він.

    Нагадаємо, Офіс президента України опублікував заяву президента Володимира Зеленського та його турецького колеги Реджепа Тайїпа Ердогана за підсумками зустрічі в Стамбулі.

    На спільному брифінгу Ердоган заявив, що Туреччина і Україна домовилися співпрацювати в сфері безпеки, питаннях екстрадиції засуджених за злочини і координації в питаннях боротьби з терористичними організаціями.

    Також нагадаємо, що 15 жовтня Зеленський у Стамбулі мав зустріч з патріархом Варфоломієм.

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