Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про розвідку



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Проєкт закону відзначений як невідкладний

Проєкт закону встановлює адміністративну відповідальність за перешкоджання розвідникам виконувати визначені законом функцій та повноваження

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про розвідку.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що 11 листопада у Раді зареєстрували законопроєкт №2412 «Про розвідку» .

Проєкт закону встановлює адміністративну відповідальність за перешкоджання розвідникам виконувати визначені законом функцій та повноваження.

«На законодавчому рівні нормується структура розвідувального співтовариства, включаючи розвідувальні органи; визначені Радою національної безпеки і оборони України, інших складових сектору безпеки і оборони, які залучаються розвідувальними органами для виконання окремих розвідувальних завдань; координаційний орган з питань розвідки, який може утворюватися президентом України для сприяння реалізації його повноважень по керівництву розвідкою, забезпечення взаємодії та координації спільної діяльності суб'єктів розвідувального співтовариства», - йдеться в пояснювальній записці

Ініціатором законопроєкту є президент Володимир Зеленський. Проєкт закону відзначений як невідкладний.

Нагадаємо, що у понеділок прем'єрміністр України Гончарук назвав чотири законопроєкти, які має ухвалити Верховна Рада для цивілізованого запуску ринку землі.