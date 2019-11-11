Тиждень у Раді розпочнеться з обговорення демонополізації спиртової галузі



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Законопроект Зеленського пропонує скасувати монополію державних заводів на виробництво спирту і дозволити цією діяльністю займатися усім охочим

Сьогодні, 11 листопада, комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку розгляне законопроект Президента Володимира Зеленського про демонополізацію спиртової галузі (№2300). Про це свідчить порядок денний опублікований на сайті комітету.

Законопроект Зеленського пропонує скасувати монополію державних заводів на виробництво спирту і дозволити цією діяльністю займатися, по суті, усім охочим при наявності відповідної ліцензії. Також пропонується скасувати норму, що зобов'язує використовувати український спирт для виробництва алкогольних напоїв, що реалізуються на території України.

Законопроект був зареєстрований 23 жовтня і викликав бурхливу дискусію в експертному середовищі. Економісти попереджають: якщо галузь демонополізувати перед приватизацією ДП «Укрспирт» – вартість активів державного підприємства зрівняється з ціною металобрухту.

І додають, що скасування держмонополії на виробництво спирту спровокує в Україні бум фальсифікату і створення приватних монополій.

Загалом, більшість експертів схиляються до думки, що законопроект Зеленського про демонополізацію спирту вигідний лише великим горілчаним компаніям, які після отримання ліцензій побудують власні міні-заводи і будуть диктувати свої умови ринку, зокрема середнім і дрібним виробникам.

Водночас, приватизація ДП «Укрспирт» опиниться під загрозою зриву, оскільки горілчані компанії після отримання ліцензій не будуть викупати у держави спиртзаводи і вкладати в них кошти.

Тож, серед противників демонополізації і представники профспілки ДП Укрспирт, які вважають, що демонополізація спиртової галузі призведе до того, що 5 тисяч їх співробітників залишаться на вулиці, а заводи в регіоних перетворяться на металобрухт.

Додамо, що профспілка ДП «Укрспирт» вже підтвердила свою участь в обговоренні законопроекту на сьогоднішньому комітеті.

Раніше повідомлялося, що до 1 грудня в Україні проведуть аудит усіх спиртових заводів.