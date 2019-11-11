«Зеленський, ти шулер!» Українців кличуть під Раду на акцію проти продажу землі



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Олексій Гончаренко анонсував акцію 12 листопада о 9:00 під Верховною Радою

На думку нардепа Гончаренка, закон про землю потрібно винести на референдум, і тільки після цього, можна голосувати в Раді

Народний депутат від парламентської фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко анонсував масштабну акцію під Верховною Радою проти закону про продаж землі. Про це політик заявив у відеозверненні у Facebook.

На думку Гончаренка, закон про землю потрібно винести на референдум. І тільки після цього, можна голосувати в Раді.

«Зеленський, ти шулер! Ти обіцяв у людей питати на референдумі і всі рішення приймати разом з людьми. А сьогодні ти говориш: «Я запитаю у вас чи можна продавати землю іноземцям. А продавати українську землю по 200 тисяч гектарів в одні руки, нехай навіть і місцевим олігархам, ти не хочеш запитати, чи згодні на це люди?» – зазначив Гончаренко.

«Люди за це кинуть жменю землі на труну політичним трупам. Будемо разом боротися проти закону про розпродаж України оптом і в роздріб! Закону про те, щоб знищити нашу з вами країну і 13 мільйонів людей, які живуть на цій землі», – сказав Гончаренко.

Він зазначив, що спочатку народ повинен вирішити: потрібно чи ні продавати землю і тільки після цього можна голосувати або не голосувати за цей закон у Раді.

Гончаренко додав, що акція відбудеться 12 листопада о 9:00 під Верховною Радою.