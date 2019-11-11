Гончарук просить Раду прийняти чотири законопроєкти для запуску ринку землі



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Прем'єр-міністр українського уряду Олексій Гончарук розповів про важливість впровадження ринку землі





За словами Гончарука залишилося три повноцінних робочих тижні, за які Верховна Рада може ухвалювати закони

Прем'єр-міністр України Гончарук назвав 4 законопроєкти, які має ухвалити Верховна Рада для цивілізованого запуску ринку землі

Про це він сказав 11 листопада під час засідання погоджувальної ради.

За словами Гончарука залишилося три повноцінних робочих тижні, за які Верховна Рада може ухвалювати закони. Тому важливо наголосити на певних пріорітетах, які уряд просив би парламент також вважати за першочергові.

«Перш за все у нас є пакет законопроєктів, що врегульовують земельні відносини. І навіть якщо абстрагуватися від законопроєкту, що пропонує скасувати мораторій та запровадити ринок землі, у нас є мінімум чотири законопроєкти, які також потребують розгляду», зазначив прем’єр.

Зокрема, це проєкти законів, які передбачають дерегуляцію в земельних відносинах (№2194), систему прозорих електронних аукціонів щодо прав на землю (№2195), врегулювання відносин та вдосконалення процедур для протидії рейдерству в сфері земельних відносин (№0858), національну інфраструктуру геопросторових даних (№2370).

«Вони ніяк самі по собі ринок не відкривають, але є важливими, щоб коли ринок буде запушений - він відбувався цивілізовано», - додав Гончарук.

Також за його словами, уряд вже почав роботу з організації ортофотозйомки території України:

«У цьому році планують завершити зйомку Львівської та Волинської областей, а на початку весни наступного року - всієї території України. Це забезпечить нам принципово іншої якості інформацію, дані, щоб організувати земельні відносини», - пояснив прем’єр.

Зазначимо, що сьогодні, 11 листопада,на акції протесту проти впровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни у 17 локаціях 13 регіонів