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    Політика

    ЦВК схвалила пропозиції щодо вдосконалення Виборчого кодексу

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    Засідання ЦВК&nbsp;11 листопада&nbsp; - ЦВК схвалила пропозиції щодо вдосконалення Виборчого кодексу
    Засідання ЦВК 11 листопада 

    Комісія схвалила пропозиції щодо вдосконалення Виборчого кодексу України, поверненого з пропозиціями президента

    Під час чергового засідання Центральної виборчої комісії України 11 листопада ЦВК схвалила пропозиції щодо вдосконалення Виборчого кодексу, поверненого з пропозиціями президента Володимира Зеленського для повторного розгляду Верховною Радою.

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК на своїй сторінці в Facebook.

    «З метою належного вдосконалення положень Виборчого кодексу України за результатами узагальнення практики проведення виборів, враховуючи напрацювання Робочої групи при підкомітеті з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Комісія схвалила пропозиції щодо вдосконалення Виборчого кодексу України, поверненого з пропозиціями президента України для повторного розгляду Верховною Радою України», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у середині вересня Володимир Зеленський ветував новий Виборчий кодекс.

    Як повідомлялося, 11 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому проект Виборчого кодексу, який передбачає пропорційну систему виборів до парламенту за відкритими списками.

    За відповідний законопроект №3112-1 проголосували 230 народних депутатів. Закон мав би набути чинності 1 грудня 2023 року.

    ЦВК Верховна Рада реформа закон політика Володимир Зеленський самоврядування
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