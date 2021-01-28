Зеленський ввів в дію нові санкції проти Росії

Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії

Одне з рішень РНБО – засекречено

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про введення персональних санкцій. Санкції вводять проти юридичних і фізичних осіб з Росії.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 січня 2021 року «Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 грудня 2020 року, уведеного в дію Указом Президента України від 14 грудня 2020 року № 564-27т» (додається, таємно, без абзаців 14, 15, 16 – нетаємно)», – йдеться в постанові.

Згідно з указом, контроль за виконанням рішення РНБО поклали на Секретаря Олексія Данилова.

Проте сам санкційний список в Офісі президента не опублікували. Крім того, одне з рішень РНБО – засекречено.

Міністерство закордонних справ України поінформувало партнерів з Європейського союзу, Сполучених Штатів та інших держав про введення санкцій проти Росії.

Як повідомлялося раніше, Міністерство торгівлі США у грудні оприлюднило список обмежень проти юридичних та фізичних осіб з десяти країн. Серед них дві компанії та один посадовець з Росії. Причиною накладення обмежень вказується спроба придбати та реекспортувати предмети американського походження через інші країни, що порушує інтереси національної безпеки та зовнішньої політики США.