Зеленський заснував стипендії для випускників за успішне ЗНО

Випускники отримуватимуть і гранти на навчання за кордоном

Також премії отримуватимуть переможці всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад

Президент Володимир Зеленський заснував стипендії для учасників ЗНО з найвищими результатами, премії для переможців учнівських олімпіад та гранти на навчання за кордоном. Відповідний указ №27/2021 від 28 січня опублікований на сайті глави держави.

«Заснувати: стипендії президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати», ‒ йдеться в документі.

Також Зеленський заснував премії президента України для переможців всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів.

Крім того, глава держави заснував гранти на навчання за кордоном.

«Це наші найкращі учні. І ми будемо мотивувати їх старатися й надалі. Такі талановиті й цілеспрямовані діти побудують сильну та успішну Україну», – зазначив президент.

Згідно з документом Кабінет міністрів має у двомісячний строк розробити та затвердити порядки призначення й виплати вказаних стипендій, премій та грантів у сфері освіти, а також передбачати у проєктах законів про Державний бюджет видатки на їх виплату.

Нагадаємо, що уряд схвалив проєкт указу президента України, який передбачає виплати за високі результати у тестуванні, а саме підставі щорічного фонду з 20 премій по 5 тисяч гривень, які отримають випускники, які набрали 200 балів з двох і більше предметів. Ці премії виплачуватимуться одноразово.