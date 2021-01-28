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    Зеленський заснував стипендії для випускників за успішне ЗНО

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    Випускники отримуватимуть і гранти на навчання за кордоном - Зеленський заснував стипендії для випускників за успішне ЗНО
    Випускники отримуватимуть і гранти на навчання за кордоном
    Фото з відкритих джерел

    Також премії отримуватимуть переможці всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад

    Президент Володимир Зеленський заснував стипендії для учасників ЗНО з найвищими результатами, премії для переможців учнівських олімпіад та гранти на навчання за кордоном. Відповідний указ №27/2021 від 28 січня опублікований на сайті глави держави.

    «Заснувати: стипендії президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати», ‒ йдеться в документі.

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    Також Зеленський заснував премії президента України для переможців всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів.

    Крім того, глава держави заснував гранти на навчання за кордоном.

    «Це наші найкращі учні. І ми будемо мотивувати їх старатися й надалі. Такі талановиті й цілеспрямовані діти побудують сильну та успішну Україну», – зазначив президент.

    Згідно з документом Кабінет міністрів має у двомісячний строк розробити та затвердити порядки призначення й виплати вказаних стипендій, премій та грантів у сфері освіти, а також передбачати у проєктах законів про Державний бюджет видатки на їх виплату.

    Нагадаємо, що уряд схвалив проєкт указу президента України, який передбачає виплати за високі результати у тестуванні, а саме підставі щорічного фонду з 20 премій по 5 тисяч гривень, які отримають випускники, які набрали 200 балів з двох і більше предметів. Ці премії виплачуватимуться одноразово.

    Теги: діти Володимир Зеленський навчання президент уряд премія учні
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