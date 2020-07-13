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    Політика

    Зеленський вже привітав Дуду з перемогою на президентських виборах

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    Зустріч Володимира Зеленського і Анджея Дуди у Польщі в серпні 2019 року - Зеленський вже привітав Дуду з перемогою на президентських виборах
    Зустріч Володимира Зеленського і Анджея Дуди у Польщі в серпні 2019 року

    Зеленський запросив Дуду відвідати Україну

    Президент України Володимир Зеленський привітав Анджея Дуду з перемогою виборах президента Польщі та запросив відвідати Україну.

    Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

    «Щиро вітаю пана президента Анджея Дуду з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші!» - написав Зеленський.

    Нагадаємо, за даними 99,97% окружних виборчих комісій, Анджей Дуда переміг на виборах президента Польщі. Його підтримали 51,21% виборців, Рафала Тшасковського - 48,79%.

    Як повідомлялося, Дуда після оголошення результатів екзитполу заявив, що радий своїй перемозі в другому турі президентських виборів, але визнав, що результати попередні.

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    Польща вибори Анджей Дуда Володимир Зеленський
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