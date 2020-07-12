Екзитпол: Дуда перемагає на виборах президента Польщі з різницею в 1%



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Чинний президент Польщі Анджей Дуда після оголошення результатів екзитполу Скріншот з відео

За даними екзитполу, за Дуду проголосували 50,4% виборців, а мер Варшави Рафал Тшасковський набрав 49,6% голосів

У другому турі виборів президента Польщі, які відбулися в неділю, 12 липня, попередню перемогу з невеликим відривом здобуває чинний президент Анджей Дуда.

Про це свідчать результати екзитполу, проведеного соціологічною компанією Ipsos на замовлення польського мовника TVN24.

За даними екзитполу, за Дуду проголосували 50,4% виборців, що взяли участь у голосуванні. Опозиційний кандидат від партії «Громадянська платформа», мер Варшави Рафал Тшасковський натомість набрав 49,6% голосів.

За оцінками Ipsos, явка на виборах 12 липня склала 68,9%, що є абсолютним рекордом за історію незалежної Польщі. Остаточні результати виборів ЦВК Польщі має оприлюднити протягом кількох найближчих днів.

Другий тур виборів у Польщі тривав 12 липня із 7:00 до 21:00 за місцевим часом (8:00-22:00 за Києвом). Повідомлялося ,що у Польщі в другому турі президентських виборів спостерігалася висока явка виборців.

Нагадаємо, результати соцопитування допускали перемогу опозиційного кандидата у другому турі президентських виборів у Польщі.

До слова, президент правлячої польської партії Ярослав Качинський на виборчий дільниці зіткнувся із «пародією на себе».

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