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    Вибори у Польщі: Дуда радіє перемозі, а Тшасковський чекає офіційних результатів

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    Анджей Дуда:&nbsp;Я радий своїй перемозі - Вибори у Польщі: Дуда радіє перемозі, а Тшасковський чекає офіційних результатів
    Анджей Дуда: Я радий своїй перемозі

    Учасники другого туру президентських виборів у Польщі прокоментували результати екзитполу

    Чинний президент Польщі Анджей Дуда після оголошення результатів екзитполу заявив, що радий своїй перемозі в другому турі президентських виборів, але визнав, що результати попередні.

    «Я радий своїй перемозі», – сказав він, виступаючи після завершення голосування. «Виграти вибори при майже 70% явці – це небувала подія», – зазначив він, подякувавши всім співвітчизникам за активну громадянську позицію.

    Опозиційний кандидат від партії «Громадянська платформа», мер Варшави Рафал Тшасковський в свою чергу переконаний, що остаточні підсумки другого туру виборів будуть на його користь.

    «Ми говорили, що буде близько. Так і є. Але я абсолютно переконаний, що ми переможемо. Потрібно тільки підрахувати голоси», – сказав політик.

    «Я переконаний, що якщо ми підрахуємо кожен голос, один за іншим, то ми переможемо», – додав він.

    Зазначимо, що за даними екзитполу, у другому турі за Дуду проголосували 50,4% виборців, а мер Варшави Рафал Тшасковський набрав 49,6% голосів.

    Як поінформували раніше представники центру Ipsos, статистична похибка їх дослідження становить близько 2%. За результатами опитування, явка склала 68,9%. У першому турі, за офіційною інформацією, активність виборців оцінювалася в 64,51%.

    Нагадаємо, результати соцопитування допускали перемогу опозиційного кандидата у другому турі президентських виборів у Польщі. 

    До слова, президент правлячої польської партії Ярослав Качинський на виборчий дільниці зіткнувся із «пародією на себе».

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