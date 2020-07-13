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    Вибори у Польщі: перемогу отримав чинний президент

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    <p>Анджей Дуда вдруге стане президентом Польщі</p> - Вибори у Польщі: перемогу отримав чинний президент

    Анджей Дуда вдруге стане президентом Польщі

    Анджея Дуду підтримали понад 51% виборців

    На основі інформації з протоколів Анджей Дуда переміг на виборах президента Польщі. Його підтримали 51,21% виборців, Рафала Тшасковського - 48,79% . Про це йдеться на сайті  Gazeta Wyborcza.

    П'ять протоколів відсутні для оголошення повних результатів президентських виборів. Не довезли ще протоколи з Новий Сонч, Ольштина, Щецина та Варшави.

    «Протокол з Катовіце насправді вже є в системі»,  – сказав голова голова Державної виборчої комісії Сільвестер Марціняк.

    Комісія також чекає на 9 звітів з-за кордону, в тому числі з Брюсселя, Лондона та Манчестера. Але, як зазначив голова ДВК, ці голоси не вплинуть суттєво на результати президентських виборів.

    Явка на президентських виборах склала 68,12%

    Нагадаємо, чинний президент Польщі Анджей Дуда після оголошення результатів екзитполу заявив, що радий своїй перемозі в другому турі президентських виборів, але визнав, що результати попередні.

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