Вибори у Польщі: перемогу отримав чинний президент



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Анджей Дуда вдруге стане президентом Польщі

Анджея Дуду підтримали понад 51% виборців

На основі інформації з протоколів Анджей Дуда переміг на виборах президента Польщі. Його підтримали 51,21% виборців, Рафала Тшасковського - 48,79% . Про це йдеться на сайті Gazeta Wyborcza.

П'ять протоколів відсутні для оголошення повних результатів президентських виборів. Не довезли ще протоколи з Новий Сонч, Ольштина, Щецина та Варшави.

«Протокол з Катовіце насправді вже є в системі», – сказав голова голова Державної виборчої комісії Сільвестер Марціняк.

Комісія також чекає на 9 звітів з-за кордону, в тому числі з Брюсселя, Лондона та Манчестера. Але, як зазначив голова ДВК, ці голоси не вплинуть суттєво на результати президентських виборів.

Явка на президентських виборах склала 68,12%

Нагадаємо, чинний президент Польщі Анджей Дуда після оголошення результатів екзитполу заявив, що радий своїй перемозі в другому турі президентських виборів, але визнав, що результати попередні.