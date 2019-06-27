Зеленський замінив склад комісії з відбору директора ДБР



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Сліпачук, Майданик та Самохвалов вже не входять до конкурсної комісії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про новий склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

В указі №457/2019 йдетьсяпро заміну трьох членів комісії.

Так, в комісію включені:

Оксана Кваша, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (за згодою);

Олександр Костенко, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (за згодою);

Віктор Кощинець – начальник відділу підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури та викладання професійної етики Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України (за згодою).

Другим пунктом указу президент увільнив від виконання обов’язків членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань Р.Майданика, В.Самохвалова і Т.Сліпачук.

Указ набуває чинності з дня опублікування, 27 червня.

А указ президента від 27 лютого 2016 року №69 «Про визначення осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань» втратив чинність.

Нагадаємо, восени 2017 року Роман Труба переміг на конкурсі на посаду Директора Державного бюро розслідувань. За результатами конкурсу першим заступником директора стала Ольга Варченко, а заступником директора - Олександр Буряк.