Труба не мав права одноосібно звільняти співробітників ДБР, - експерт



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Роман Труба звільнив чотирьох керівників Державного бюро розслідувань

Експерт нагадав, що ДБР є колегіальним органом

Державне бюро розслідувань (ДБР) є колегіальним органом, а значить директор Бюро Роман Труба не мав права одноосібно звільняти співробітників установи.

Таку думку в ефірі телеканалу «Наш» озвучив юрист, аналітик Андрій Вігірінский.

«Законність і конституційність дій органів державної влади, дотримання ними законодавства – про це теж ніхто не говорить! Але у нас є новостворений орган – Державне бюро розслідувань – колегіальний, створений за принципами, які нам нав'язував Європейський союз, де рішення приймаються і заступником, керівником... Але станом на сьогодні пан Труба самостійно приймає рішення про звільнення керівників структурних підрозділів та територіальних управлінь. Він чинить всупереч букві закону», – зазначив аналітик.

Перш за все йдеться про порушення пункту 9 частини 1 статті 12 і частини 2 статті 12 закону україни «Про Державне бюро розслідувань», згідно з яким звільнення має здійснюватися за погодженням із заступниками та за поданням зовнішньої конкурсної комісії (стаття 13 цього ж закону).

Як повідомлялося, Труба контролюватиме Управління з розслідування злочинів, вчинених правоохоронцями і суддями. Раніше всі слідчі підрозділи центрального апарату ДБР підпорядковувалися першій заступниці директора бюро Ользі Варченко.

28 травня Труба звільнив керівника Другого управління Олександра Туру через невідповідність посаді. Проте той уже зупинив дію наказу про своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва.

Зазначимо, що напередодні Труба звільнив тимчасового виконувача обов’язків голови пресслужби відомства Андрія Мальчика через оприлюднення новини про відкриття справи на колишнього президента Петра Порошенка за заявою ексчиновника часів Януковича Андрія Портнова.

Джерело: РБК-Україна