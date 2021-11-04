Зеленський запускає розсилку новин про себе

Розсилка називатиметься Open Digest

Президент України Володимир Зеленський розповів про запуск розсилки новин Офісу глави держави. Про це Зеленський заявив у Facebook.

«Кожен чув крилатий вислів «від слова до діла». Представляючи владу, я часто ловлю себе на думці, що потрібен іще один: «від діла до слова». Ми змінюємо й реформуємо країну, та цього замало. Кожну таку зміну потрібно проговорювати. Чітко і ясно, розкладаючи по поличках. Так, щоб в Україні й у світі було зрозуміло, що, коли, з якою метою й для кого ми робимо», – зазначив президент.

За його словами, саме тому Офіс президента запускає розсилку Open Digest.

«Вона про нашу роботу – вичерпно, відкрито й правдиво. Підписуйтеся», – резюмував Зеленський.