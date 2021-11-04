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    Зеленський запускає розсилку новин про себе

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент обіцяє, що новини будуть&nbsp;вичерпними, відкритими та правдивими - Зеленський запускає розсилку новин про себе
    Президент обіцяє, що новини будуть вичерпними, відкритими та правдивими
    фото: glavcom.ua

    Розсилка називатиметься Open Digest

    Президент України Володимир Зеленський розповів про запуск розсилки новин Офісу глави держави. Про це Зеленський заявив у Facebook.

    «Кожен чув крилатий вислів «від слова до діла». Представляючи владу, я часто ловлю себе на думці, що потрібен іще один: «від діла до слова». Ми змінюємо й реформуємо країну, та цього замало. Кожну таку зміну потрібно проговорювати. Чітко і ясно, розкладаючи по поличках. Так, щоб в Україні й у світі було зрозуміло, що, коли, з якою метою й для кого ми робимо», – зазначив президент.

    За його словами, саме тому Офіс президента запускає розсилку Open Digest.

    «Вона про нашу роботу – вичерпно, відкрито й правдиво. Підписуйтеся», – резюмував Зеленський.

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    Теги: політика Володимир Зеленський президент Офіс президента
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    Зеленський запускає розсилку новин про себе