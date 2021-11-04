Як Зеленський відправляв у відставку міністра оборони Тарана. Відео з парламенту

Президенту вже не звикати до змін в уряді

У своєму виступі, президент відзначив, що міністр – «видатний українець»

Володимир Зеленський вирішив особисто провести тепер вже колишнього міністра оборони Андрія Тарана. Не дивлячись на шквал критики від опозиції, президент не шкодував гарних слів.

«Він зробив чимало для нашої армії. В умовах війни, наші військові віддають себе захисту нашого сувернітету, нашої Батьківщини. Є поняття ротації – не лише бійців на передовій, дуже важливо змінювати тих, хто віддав себе без залишку», – заявив президент.

Він відзначив, що лише Андрій Таран, серед українців, присутній в Залі слави міжнародних стипендіатів Національного університету оборони США. Але його наступник має потенціал стати «другим видатним українцем».

Відзначимо, 2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Крім цього, під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.