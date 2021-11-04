Матір Саакашвілі звернулася до Зеленського (відео)

Матір Михайла Саакашвілі вирішила звернутися до Володимира Зеленського, який «не раз і раніше допомагав»

Гіулі Аласанія сказала, що Михайла Саакашвілі вбивають на її очах

Матір колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який продовжує голодування у в'язниці більше місяця, попросила про допомогу українського президента Володимира Зеленського. Своє відеозвернення Гіулі Аласанія опублікувала на сторінці Саакашвілі у Facebook.

Мати політика сказала, що Михайла Саакашвілі вбивають на її очах. Вона зазначила, що Саакашвілі тримає вже 35-й день голодування, з ним може статися все, що завгодно, а у тюремній лікарні йому не можуть надати кваліфіковану допомогу. За її словами, Україна – її «єдина надія».

«Я хочу звернутися до Зеленського, який не раз і раніше нам допомагав. Але зараз нам потрібна особливо його підтримка та його допомога. Треба якимось чином організувати переправлення Михайла сюди, в Україну, щоб він зміг отримати відповідне лікування, відповідну турботу і зміг якось вижити», – сказала Аласанія.

Зазначимо, сьогодні міністр юстиції України зустрівся з матір’ю та коханою Саакашвілі.

Напередодні президентка Грузії двома словами оцінила перспективи помилування Саакашвілі.

Також 3 листопада матір Саакашвілі Гіулі Аласанією заявила, що занепокоєна здоров'ям сина, який голодує вже 34-й день поспіль і втратив 20 кілограмів ваги.

До слова, 31 жовтня у Тбілісі зібрався мітинг на підтримку Саакашвілі (фото).

Додамо, що опозиційні сили звинувачують у шахрайстві партію «Грузинська мрія», котра виграла муніципальні вибори в Грузії. Раніше ЗМІ повідомили про мобілізацію поліцейських у в'язниці, де перебуває Саакашвілі.

Нагадаємо, українська сторона підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Михайла Саакашвілі. У Грузії заявили, що ніяких дипломатичних перемовин ще не ведуть.

Також прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.

Раніше Саакашвілі погодився на лікування. Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в'язниці в місті Руставі з експрезидентом Грузії, українським громадянином Михайлом Саакашвілі.

До цього адвокати Саакашвілі попередили про «критичні показники життєдіяльності» у Саакашвілі. Також прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.

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