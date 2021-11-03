Весна прийшла – ніхто не сів. Експерт на цифрах пояснив, як «слуги» надурили виборців

Майже 90% вироків за корупційними статтями – це намагання дати хабар патрульному поліцейському

«Слуги народу» переконують, що лозунг «Весна прийде – саджати будемо» невпинно втілюється в життя, але це не так

Головний редактор інтернет-видання «Наші гроші», журналіст-розслідувач Олексій Шалайський спростував заяву нардепа від «Слуги народу» Олексія Жмеренецького про те, що лозунг ЗеКоманди «Весна прийде – саджати будемо» невпинно втілюється в життя.

За словами нардепа, кількість посадок за корупцію збільшується на 15% щороку, основні лідери – ст.191, 368, 364, 369-2 Кримінального кодексу України.

Скріншот: Oleksa Shalayskiy / Facebook

«Так от. Усе це – неправда. Можливо, я б не був таким однозначним, якби ми кілька місяців тому не запустили проєкт, який рахує вироки з корупційних статей з Судового реєстру. Результати такі: за часи Зеленського номінальна кількість вироків (саме вироків, а не посадок) справді дещо зросла. 2019 – 1021, 2020 – 1057, півроку 2021 року – 729. Однак усе це збільшення сталося завдяки одній лише статті – 369 – «давання хабаря», – пояснив Шалайський у Facebook.

За його словами, майже 90% вищевказаних випадків– це намагання дати хабар патрульному поліцейському.

«Якщо нормальною мовою: патрульна поліція, озброєна відеокамерами – робить статистику на громадянах, які намагаються відкупитись «вже і зараз». Що стосується «кабінетної поліції» і всіляких інших правоохоронців, то по всіх інших статтях Кодексу – спостерігається падіння. Мало того. Постійно падає кількість ув’язнень. Зі 100 в 2014 році до 80 в 2020. Основний вид покарань – штраф», – додав журналіст-розслідувач.

Він також вказав ще на два нюанси.

«Ми збираємо в режимі онлайн рішення лише першої інстанції, тому фінальний результат буде ще менший. Стаття 191, на яку посилається Жмеренецький, є абсолютно невалідна, оскільки гнітюча більшість вироків тут стосується приватних підприємств, а не чиновників», – пояснив Шалайський.

Журналіст також сподівається, що після зміни влади статистика вироків все-таки покращиться, «у тому числі і за рахунок тих, хто в 2019 просував лозунг про «Весну».

«Може, виконають свою обіцянку бодай власною участю», – іронічно резюмував редактор «Наших грошей».

До слова, СБУ викрила «ділка», який хотів «купити» нардепа.