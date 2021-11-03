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    Весна прийшла – ніхто не сів. Експерт на цифрах пояснив, як «слуги» надурили виборців

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    Майже 90% вироків за корупційними статтями &ndash; це намагання дати хабар патрульному поліцейському - Весна прийшла – ніхто не сів. Експерт на цифрах пояснив, як «слуги» надурили виборців

    Майже 90% вироків за корупційними статтями – це намагання дати хабар патрульному поліцейському

    фото: racurs.ua

    «Слуги народу» переконують, що лозунг «Весна прийде – саджати будемо» невпинно втілюється в життя, але це не так

    Головний редактор інтернет-видання «Наші гроші», журналіст-розслідувач Олексій Шалайський спростував заяву нардепа від «Слуги народу» Олексія Жмеренецького про те, що лозунг ЗеКоманди «Весна прийде – саджати будемо» невпинно втілюється в життя.

    За словами нардепа, кількість посадок за корупцію збільшується на 15% щороку, основні лідери – ст.191, 368, 364, 369-2 Кримінального кодексу України.

    Скріншот: Oleksa Shalayskiy / Facebook
    Скріншот: Oleksa Shalayskiy / Facebook

    «Так от. Усе це – неправда. Можливо, я б не був таким однозначним, якби ми кілька місяців тому не запустили проєкт, який рахує вироки з корупційних статей з Судового реєстру. Результати такі: за часи Зеленського номінальна кількість вироків (саме вироків, а не посадок) справді дещо зросла. 2019 – 1021, 2020 – 1057, півроку 2021 року – 729. Однак усе це збільшення сталося завдяки одній лише статті – 369 – «давання хабаря», – пояснив Шалайський у Facebook.

    За його словами, майже 90% вищевказаних випадків– це намагання дати хабар патрульному поліцейському.

    «Якщо нормальною мовою: патрульна поліція, озброєна відеокамерами – робить статистику на громадянах, які намагаються відкупитись «вже і зараз». Що стосується «кабінетної поліції» і всіляких інших правоохоронців, то по всіх інших статтях Кодексу – спостерігається падіння. Мало того. Постійно падає кількість ув’язнень. Зі 100 в 2014 році до 80 в 2020. Основний вид покарань – штраф», – додав журналіст-розслідувач.

    Він також вказав ще на два нюанси.

    «Ми збираємо в режимі онлайн рішення лише першої інстанції, тому фінальний результат буде ще менший. Стаття 191, на яку посилається Жмеренецький, є абсолютно невалідна, оскільки гнітюча більшість вироків тут стосується приватних підприємств, а не чиновників», – пояснив Шалайський.

    Журналіст також сподівається, що після зміни влади статистика вироків все-таки покращиться, «у тому числі і за рахунок тих, хто в 2019 просував лозунг про «Весну».

    «Може, виконають свою обіцянку бодай власною участю», – іронічно резюмував редактор «Наших грошей».

    До слова, СБУ викрила «ділка», який хотів «купити» нардепа.

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    Теги: Національна поліція України корупція в Україні хабар статистика журналіст партія Слуга народу
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    Весна прийшла – ніхто не сів. Експерт на цифрах пояснив, як «слуги» надурили виборців