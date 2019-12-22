Зеленського привели до влади, щоб він повторив шлях Лукашенка,- Безсмертний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко

Гучні політичні вбивства та скандали посилюватимуть залежність Зеленського від Москви

Політичний стиль, а також спосіб дій і мислення чинного президента Володимира Зеленського вже нагадує правління Олександра Лукашенка у Республіці Білорусь. Це зроблено навмисно і матиме точно такі ж наслідки.

Про це заявив український політик і дипломат, український посол у Мінську в 2010-2011 роках Роман Безсмертний в ефірі програми «Студія Захід» з Антоном Борковським, яка вийшла ввечері 21 грудня 2019 року.

«Насправді, Зеленського, як особу і приводили до влади для того щоб маніпулювати ним і десь вести його дорогою, такою як ведуть Лукашенка. Це ж не випадково спочатку провели соціологічне опитування, що українці на перше місце ставлять Лукашенка з точки зору його функції як президента. І ось ця тактика – спочатку сісти за стіл переговорів з Зеленським (Путін із Зеленським – ред.), який не розуміє суті питань, загнати його в кут, далі дискредитувати його через ідеї і формування нездатності дати відповідь на питання землі, війни і миру, столиці і т.д.», – зазначив він.

При цьому, як пояснив Безсмертний, гучні політичні вбивства та скандали навколо них також посилюватимуть залежність Зеленського від Москви, як це вже не раз було у випадку із Лукашенком.

«Потім очевидно, що треба очікувати, що відбудеться те, що відбулося з головою ЦВК Білорусі Гончарем і з міністром внутрішніх справ Захаренком (викрадені та страчені – ред.). Я дуже боюся оцих речей, бо ось це все дуже нагадує нинішню ситуацію навколо вбивства Шеремета. Ось тут треба шукати речі, які Кремль буде розігрувати через свої КГБшні схеми і через агентуру свою КГБшну, яка знаходиться в Україні»,- заявив гість студії.

«Я завжди негативно ставився до Лукашенка... Лукашенко, такий як Лукашенко, але його руками Кремль робить свою роботу. Я дуже остерігаюся того, що Кремль руками Зеленського буде робити те, що Кремль робить руками Лукашенка в Білорусі», – наголосив політик.