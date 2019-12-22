У «Слузі народу» не розуміють, навіщо Аваков витягнув Зеленського на пресконференцію щодо вбивства Шеремета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський щиро хоче, щоб суспільство отримало імена виконавців і замовників вбивства Павла Шеремета, - Кравчук

«Для Зеленського розкриття вбивства Шеремета – справа честі», - заступник голови фракції «Слуга народу»

Євгенія Кравчук, заступник голови фракції «Слуга народу» заявила, що їй складно коментувати появу президента Володимира Зеленського на скандальній пресконференції щодо вбивства Павла Шеремета. Як зазначила в інтерв’ю «Главкому» депутатка, очевидно Зеленський на той момент «мав більше інформації».

«Можливо, в Арсена Авакова були аргументи, якими він переконав президента. Я лише знаю, що Володимир Зеленський щиро хоче, щоб суспільство отримало імена виконавців і замовників. Для нього це справа честі, і, зустрічаючись із журналістами, він говорив, що вона буде розслідувана й перебуватиме на його контролі», - наголосила Кравчук.

«Можливо, така публічна дія на першому етапі передчасна. Краще, звичайно, пояснювати, ніж приховувати й плодити версії та домисли. Я сподіваюся, справа дійде до суду і будуть названі замовники», - висловила сподівання Кравчук.

Як повідомлялося, ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Усі вони були на брифінгу, де Антоненка назвали злочинцем.

Нагадаємо, раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні повідомили, що експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 8 лютого 2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

Читати більше: