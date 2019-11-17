Помічник Зеленського Єрмак посилено спілкується з Сурковим, – Безсмертний



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Помічник Зеленського Єрмак

Єрмак створив підстави для підриву довіри до України на міжнародній арені

Помічник президента України Андрій Єрмак має контакти з російським віце-прем’єром українського походження Дмитром Козаком, відповідальним за політику Путіна на Донбасі Владиславом Сурковим та Адміністрацією президента РФ.

Про це 16 листопада 2019 року заявив український політик та дипломат Роман Безсмертний в ефірі програми «Студія Захід» з Антоном Борковським на телеканалі Еспресо.TV.

Як повідомлялося, з’явилося відео скандальної зустрічі лобіста Трампа з Єрмаком.

Нагадаємо, Фріз звернулась до СБУ з вимогою розслідувати поросійські заяви Єрмака.