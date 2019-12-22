Зеленському треба почути Путіна

Сподіваюся, президент України Володимир Зеленський знайде час, щоб послухати бодай нарізку з прес-конференції президента Росії Володимира Путіна

Розумію, що слухати й дивитися таке неприємно, але дуже треба. Паралельно можна підглядати в статистику обстрілів на Донбасі й згадувати сказане кремлівським зверхником на Нормандській зустрічі.

Вірю, що це може протверезити деякі «гарячі» голови серед нової української влади. Тих, що палко вірять у мирні ініціативи й із оптимізмом сідають за стіл переговорів з агресором. Серед іншого Путін сказав, зокрема, й таке: «…в ході створення радянського союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали ніякого відношення, все Причорномор'я, західні землі російські були передані Україні з дивним формулюванням "для підвищення процентного співвідношення пролетаріату в Україні", тому що Україна була сільською територією. Це дещо дивне рішення, але воно відбулося. Це все спадщина державного будівництва Володимира Ілліча Леніна і тепер ми з цим розбираємося».

Чи можна про мир і повернення територій (зауважте, що про Крим на нормандській зустрічі навіть не йшлося, тільки Донбас!) говорити з людиною, яка через тиждень у прямому ефірі говорить про третину України як споконвічно російську землю? Говорячи про таке на повному серйозі, Путін фактично готує російську громадську думку до нових воєн і анексій. Бо чи можна одночасно планувати повернення Україні одних територій і зазіхати на інші?

А ось що Путін сказав про Донбас: «Там немає іноземних військ. Та-а-ак. Там є місцева міліція, місцеві сили самооборони. Вони складаються з місцевих жителів. З місцевих. Мені весь час задають питання: "Звідки у них танки, важка артилерія?" Ось у багатьох гарячих точках світу відбуваються конфлікти і бойові дії із застосуванням танків, артилерії і так далі. Звідки вони беруть? Мабуть, від тих структур і держав, які їм симпатизують. Але це їхня техніка, а не іноземна».

Тепер, коли Володимир Зеленський знає про реальну ситуацію на Донбасі не з російськомовних ЗМІ, а з щоденних рапортів армії і спецслужб, ці слова Путіна для нього дуже актуальні. Адже допомагають зрозуміти, що вірити жодному слову президента Росії не можна. Що не існує меж цинізму й брехні для зовнішньої політики Кремля. Що миру там ніхто не прагне і не вважає його варіантом виходу з ситуації.

Українців вигадав Потоцький, на Донбасі іноземних військ немає, а все Причорномор’я – «ісконно» російське. Саме так вважає президент Росії, і згідно цих поглядів формує свою політику. Бажаю українському президенту якомога швидше позбутися ілюзій і нарешті почути Путіна – той висловлюється максимально ясно й не криючись.

Джерело: День

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