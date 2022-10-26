«Жили без любові, розлучилися без печалі». Депутатка від «Слуги народу» розказала, чому втекла з партії Зеленського

З партії пішла мажоритарна депутатка Юлія Яцик, обрана по 79 округу Запорізької області

Народна депутатка Юлія Яцик пояснила причини свого виходу із партії «Слуга народу». У інтерв’ю «Главкому» вона зазначила, що юридичною перешкодою для її членства у провладній партії стала робота у теробороні. Депутатка також розповіла, що була незгодна з деякими рішеннями керівництва партії, а також у неї був конфлікт з представниками «Слуги народу» в Запорізькій області.

Депутатка погодилася, що найкраще характеризує її відносини з партією «Слуга народу» фраза «жили без любви, расстались без печали». Як відомо, депутатка виступала проти земельної реформи, голосувала проти відставки з посади генпрокурора Ірини Венедиктової, не приховувала, що зняла свою кандидатуру в комісію по відбору керівництва ДБР під тиском Банкової та конфліктувала з представниками президентської вертикалі у Запоріжжі.

«На першому ж засіданні в Раді я не проголосувала за один законопроєкт, який, до речі, в подальшому Конституційний суд визнав неконституційним. Я обґрунтовувала колегам, чому цей проєкт щодо народовладдя та народного волевиявлення – помилковий та хибний. Оскільки я є фаховим юристом, то просто не могла ризикувати своєю репутацією заради партійної дисципліни. Я вичитувала законопроєкти, мала свою точку зору і тому не підтримувала земельну реформу, виступала на підтримку «Автоєвросили» за пільгове розмитнення автівок. Оскільки я – мажоритарник, не належу до фінансових груп чи груп впливу і у мене нема кінцевих бенефіціарів, то можу дозволити собі такі голосування», – сказала депутатка.

Юлія Яцик розповіла про свій конфлікт з представниками «Слуги народу» у Запоріжжі.

«З фракції я не виходила, і коли обиралася від «Слуги народу», я не була членом партії. Стала ним тільки тоді, коли створили Запорізький обласний осередок і мені запропонували очолити політичну раду. Мені це було потрібно, тому що у нас в області є багато депутатів-списочників від «Слуги народу», які теж мають власну позицію. І аби на них не тиснули можливим застосуванням імперативного мандату, було створено цю політраду, яку очолила я, туди також увійшли Михайло Федоров (нині віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації), голова обласного осередку Павло Мельник. Заради цього мені потрібно було увійти в партію.

Через деякий час так звані представники виконавчої влади – керівник обладміністрації Олександр Старух та його заступниця Злата Некрасова – забажали впливати на депутатів щодо голосувань за виділення якихось коштів, проєкти рішень, і перезавантажили політраду. Вони виключили Федорова і мене з її членів і обрали замість нас лояльних людей», – розповіла народна обраниця.

Депутатка зазначила, що вирішила покинути партію після того, як від керівництва партії надійшли звернення до обласних осередків про те, що військовослужбовці чи учасники добровольчих формувань та тероборони не можуть бути учасниками партії «Слуга народу». Тож Яцик вирішила вийти з партії, оскільки є радницею командира 110 Запорізької окремої бригади ТРО.

«Політраду перезавантажили ще у вересні, а партію я залишила тільки зараз. Тому що від керівництва партії надійшли звернення до обласних осередків про те, що військовослужбовці чи учасники добровольчих формувань та тероборони не можуть бути учасниками партії «Слуга народу». Я підняла законодавство, і, дійсно, з’ясувала, що в ньому така вимога є. Тому щоб не порушувати закон, склала заяву про вихід з партії, бо є радником командира 110 Запорізької окремої бригади ТРО, яка сформована з хлопців з мого округу, що стоять на самому «передку» з перших днів війни. І, зрозуміло, коли на важелях було залишитись членом партії або радником командира, я обрала другий варіант», – сказала вона.

Яцик додала, що має питання щодо розпуску і перезавантаження політради запорізького осередку «Слуги народу», водночас вона визнала, що була усунута з партії відповідно до законодавства.

«Спосіб розпуску і перезавантаження політради є можливим, але ж мають бути названі якісь причини для цього, чого не було зроблено. І тільки потім я вийшла з партії, бо маю стосунок до військової служби», – зазначила депутатка.



Юлія Яцик додала, що поки не ухвалила рішення щодо того, чи буде вона виходити із парламентської фракції «Слуги народу» та об’єднуватися з тією чи іншою групою у парламенті.

«Я дуже обережно зараз ставлюся до якихось нових вступів, поки що такого бажання немає. Треба все обміркувати, але якихось дій найближчого пленарного тижня я не планую», – сказала вона.

Нагадаємо, народна депутатка Юлія Яцик 25 жовтня заявила, що написала заяву про вихід з політичної партії «Слуга народу». Натомість вона продовжить брати участь у діяльності добровольчого формування територіальної громади та залишиться на посаді радника командира 110 Запорізької окремої бригади територіальної оборони.