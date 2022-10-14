«Слуга народу» Колісник отримала підозру

Нардеп не внесла відомості про нежитлові приміщення, які розташовані в м. Харків

Колесник у декларації за 2020 рік не вказала дві квартири у столиці загальною вартістю понад 3,5 млн грн

Сьогодні за дорученням керівника САП прокурором повідомлено про підозру народному депутату України IХ скликання у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

«Досудовим розслідуванням, яке розпочато за матеріалами НАЗК та здійснюється детективами НАБУ, встановлено, що народний депутат у декларації за 2020 рік не вказала дві квартири у столиці загальною вартістю понад 3,5 млн гривень та автомобіль, які перебували у неї у користуванні», – йдеться в повідомленні.

Крім того, з’ясувалося, що нардеп не внесла відомості про нежитлові приміщення, які розташовані в м. Харків, що належать їй на праві власності. Загалом вона не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 млн гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушила вимоги пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

«На сьогодні дії народного депутата кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України», – додали у САП.

У прокуратурі не зазначають ім’я нардепки, проте журналіст Олег Новіков повідомляє, що мова йде про Анну Колесник.

Раніше голова НАЗК розповів, як подаються засекречені декларації під час війни.