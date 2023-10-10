Журналісти виявили ще одну українську суддю з російським паспортом

Суддя Валентина Сімоненко неодноразово їздила до окупованого Криму, а також намагалася приховати статки і дані про незаконне збагачення

У судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Валентини Сімоненко є російський паспорт. Це виявили журналісти «Схем».

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Зараз Сімоненко у почесній відставці. Із квітня 2023 року отримує близько 200 тис. грн щомісяця.

Згідно з даними з «Роспаспорту» громадянкою РФ Сімоненко стала у 2003 році (станом на зараз паспорт Сімоненко значиться «недійсним у зв’язку зі спливом строку його дії»), а вже після анексії Криму — отримала індивідуальний податковий номер РФ у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби № 1 по м. Севастополь. Це виявили члени Громадської ради доброчесності ще у 2017 році і неодноразово висвітлювали експерти Фундації DEJURE. Активісти навіть виходили на протест під Адміністрацією президента проти її призначення до Верховного Суду.

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Сама суддя не заперечила наявності в неї російського ІПН і намагалася всіляко виправдати його отримання, однак є достатні підстави стверджувати, що незаконно створені органи державної влади Російської Федерації на тимчасово окупованій території не могли самостійно отримати відомості щодо номеру та серії паспорту, який був виданий Сімоненко у червні 2015 року.

Окрім того, суддя неодноразово їздила до окупованого Криму, а також намагалася приховати статки і дані про незаконне збагачення, а саме у електронній декларації за 2015 рік Сімоненко не задекларувала ряд підприємств, які належали її тодішньому чоловіку — Сімоненко Сергію Олександровичу.

У січні 2023 року суддя подала заяву на почесну відставку з довічним грошовим утриманням. Вища рада правосуддя підтримала її заяву, оскільки Сімоненко має відповідний для цього стаж роботи суддею. За законом «Про судоустрій і статус суддів» такі виплати ВРП може скасувати на основі кількох підстав, зокрема у випадку добровільного набуття суддею громадянства іншої країни. Тож далі справа за Вищою радою правосуддя та Комісією при президентові з питань громадянства.

Раніше журналісти-розслідувачі знайшли російське громадянство у судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової.