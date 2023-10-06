«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР

Російський військовий зізнається, що вони не можуть взяти навіть лісосмугу

Військовий РФ розповів матері про свої наміри після повернення додому та отримав від неї підтвердження чергової брехні від російської влади щодо успіхів на фронті. Перехоплену розмову опублікувало Головне управління розвідки МО України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мати загарбника розповіла синові, що Рада безпеки РФ постійно говорить про успіхи на фронті: «За їхніми словами, вони вже всіх, кого тільки можна розбили. Вже немає ніякої довіри до їхніх звітів».

Військовий РФ зазначає, що українці сильно б'ють по росіянам. А жінка говорить про плани росіян взяти Куп'янськ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Який Куп’янськ? Взяти тут лісосмугу не можемо, а вони якийсь Куп’янськ хочуть завойовувати», – каже російський солдат.

Росіянин сказав, що після повернення з війни хоче спалити свій російський паспорт та змінити прізвище на англійське або американське. Матір його у цьому підтримує.

Нагадаємо, у межах спецоперації воєнної розвідки України на території тимчасово окупованого Криму розвідники підрозділу спеціального призначення «Артан» Головного управління розвідки України висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.

Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими загарбниками на вказаних окупованих територіях, завдавши ворогу значних втрат.