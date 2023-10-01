На тимчасово окупованих територіях мобілізуватимуть українців, які мають паспорт РФ

Виявилося, що протягом 2023 року до російської армії доєдналися понад 100 громадян Куби

РФ розпочала мобілізацію громадян з російським паспортом на окупованих територіях України. Із 30 вересня окупанти змушують людей йти до військкоматів для включення до російського військового призову, який розпочнеться 1 жовтня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Російська влада погрожує громадянам з російськими паспортами, придатними для призову, штрафами й арештами, якщо ті не виконають вимоги.

Окрім цього з'ясувалось, що протягом 2023 року до російської армії набрано понад 100 громадян Куби. Влітку вони приєдналися до 106-ї дивізії повітрянодесантних військ зі штабом у місті Тула. Це вказує на те, що 106-та дивізія, ймовірно, деградувала від боїв в Україні.

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Також, російські компанії, зокрема інформаційні технологічні, готові порушити російські закони про військовий облік, щоб зберегти своїх працівників. Російське видання «Kommersant» повідомило 29 вересня, що деякі російські компанії вважають за краще сплачувати штрафи за невиконання вимог військового обліку, ніж ризикувати втратити своїх працівників.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація тимчасово захоплених районів Херсонщини провалює плани з примусової паспортизації регіону. Вони намагаються будь-яким способом виправити ситуацію. Росіяни провели рейд з примусової паспортизації мешканців сіл Херсонщини, під час якого чоловікам вручали повістки до районного військкомату, де вони мають стати на облік армії ворога.