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У екскомандира «Беркута», який розганяв Майдан, знайдено відразу два паспорти РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У екскомандира «Беркута», який розганяв Майдан, знайдено відразу два паспорти РФ
Ростислав Пацеляк нині під слідством у справі щодо протидії акціям протесту на Майдані
фото з відкритих джерел

Ростислав Пацеляк є дійсним військовослужбовцем запасу Росії

Колишній командир львівського «Беркута» Ростислав Пацеляк був позбавлений  українського громадянства через те, що він понад 20 років має два паспорти РФ: внутрішній та закордонний, від яких не відмовився. Про це повідомляє Watchers із посиланням на дані, оголошені у відкритому судовому засіданні та відкритих російських баз даних. Також деякі подробиці надали також джерела видання.

Окрім того, Пацеляк є дійсним військовослужбовцем запасу Росії, а в український «Беркут» прийшов після служби в російській міліції.

Ростислав Пацеляк нині під слідством у справі щодо протидії акціям протесту на Майдані. Йому інкримінують перевищення службових повноважень, перешкоджання мирним мітингам, перешкоджання журналістській діяльності та насильство щодо державних і громадських діячів.

Як зазначає видання, львівський батальйон «Беркуту» під командуванням Пацеляка брав участь в одному з найжорстокіших розгонів протестів на Майдані 18 лютого 2014 року разом з харківським «Беркутом» – і не поступався йому в жорстокості дій. Внаслідок дій у цей день силових підрозділів та тітушок-кримінальників загинули щонайменше 23 протестувальники.

Як повідомлялося, у квітні Київський апеляційний суд узяв під варту колишнього командира львівського «Беркута» Ростислава Пацеляка, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту та вбивствах учасників Євромайдану. 

Теги: слідство Беркут Небесна сотня (Євромайдан) суд громадянство

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