Журналісти знайшли ексміністра освіти Табачника на окупованій території (фото)
У 2015 році Служба безпеки України оголосила Дмитра Табачника в розшук
В анексованому Росією Криму помітили ексміністра освіти України часів Януковича Дмитра Табачника.
Про це повідомляє видання «Крим.Реалії».
Колишнього українського політика помітили 5 лютого біля будівлі податкової служби в Сімферополі.
Журналісти намагалися зв'язатися з Табачником, але його українські телефонні номери не обслуговуються.
Зазначимо, що після анексії Криму Росією в 2014 році Дмитро Табачник був включений до санкційного списку Євросоюзу. У 2015 році Служба безпеки України оголосила його в розшук. Табачнику інкримінують розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.
До цього йому було оголошено підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.
У 2015 році повідомлялося, що Табачник ховається в Ізраїлі.