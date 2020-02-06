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    Політика

    Журналісти знайшли ексміністра освіти Табачника на окупованій території (фото)

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    Дмитра Табачника (праворуч) помітили 5 лютого біля будівлі податкової служби в окупованому РФ Сімферополі - Журналісти знайшли ексміністра освіти Табачника на окупованій території (фото)
    Дмитра Табачника (праворуч) помітили 5 лютого біля будівлі податкової служби в окупованому РФ Сімферополі
    Фото: «Крим.Реалії»

    У 2015 році Служба безпеки України оголосила Дмитра Табачника в розшук

    В анексованому Росією Криму помітили ексміністра освіти України часів Януковича Дмитра Табачника.

    Про це повідомляє видання «Крим.Реалії».

    Колишнього українського політика помітили 5 лютого біля будівлі податкової служби в Сімферополі.

    Журналісти намагалися зв'язатися з Табачником, але його українські телефонні номери не обслуговуються.

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    Зазначимо, що після анексії Криму Росією в 2014 році Дмитро Табачник був включений до санкційного списку Євросоюзу. У 2015 році Служба безпеки України оголосила його в розшук. Табачнику інкримінують розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.

    До цього йому було оголошено підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

    У 2015 році повідомлялося, що Табачник ховається в Ізраїлі.

    Крим міністр Міністерство освіти і науки політика Дмитро Табачник Сімферополь окуповані території розшук
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