Журналісти знайшли ексміністра освіти Табачника на окупованій території (фото)



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Дмитра Табачника (праворуч) помітили 5 лютого біля будівлі податкової служби в окупованому РФ Сімферополі Фото: «Крим.Реалії»

У 2015 році Служба безпеки України оголосила Дмитра Табачника в розшук

В анексованому Росією Криму помітили ексміністра освіти України часів Януковича Дмитра Табачника.

Про це повідомляє видання «Крим.Реалії».

Колишнього українського політика помітили 5 лютого біля будівлі податкової служби в Сімферополі.

Журналісти намагалися зв'язатися з Табачником, але його українські телефонні номери не обслуговуються.

Зазначимо, що після анексії Криму Росією в 2014 році Дмитро Табачник був включений до санкційного списку Євросоюзу. У 2015 році Служба безпеки України оголосила його в розшук. Табачнику інкримінують розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.

До цього йому було оголошено підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

У 2015 році повідомлялося, що Табачник ховається в Ізраїлі.