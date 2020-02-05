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    Україна не готова до повернення Криму, - представник Зеленського

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    <span>На думку Антона Кориневича, Україні слід ще багато працювати, щоб підготуватися до повернення Криму</span> - Україна не готова до повернення Криму, - представник Зеленського
    На думку Антона Кориневича, Україні слід ще багато працювати, щоб підготуватися до повернення Криму
    Фото: uacrisis.org

    Антон Кориневич вважає, що Україна не готова до відходу Росії з Криму

    На сьогодні Україна не готова до повернення окупованого Криму, якщо Російська Федерація вирішить піти з нього. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

    На його думку, Україні слід ще багато працювати, щоб підготуватися до повернення Криму.

    «От якщо агресор Російська Федерація завтра йде з Криму, українська держава не готова. Вона має бути готова, але те, що зараз ми бачимо, - нам ще працювати й працювати», - заявив Кориневич.

    За його словами, Київ має спочатку визначити, хто в такому випадку почне працювати в Криму на рівні місцевої влади, хто - на рівні центральної.

    «Тобто готовності поки дійсно немає, і над цим потрібно активно і важко працювати, в тому числі і нам, але не тільки. Я думаю, і РНБО, і Міністерство тимчасово окупованих територій, і силовики повинні мати розуміння, що саме зробить Україна, коли отримає сигнал з Криму», - додав Кориневич.

    Нагадаємо, раніше організація Freedom House заявила, що Росія зберігає тотальний контроль над засобами масової інформації в Криму.

    Крім того, посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вважає, що включення питання Криму до нормандського формату по Україні нічого не дасть.

    Крим Росія Київ РНБО посол держава Володимир Зеленський Україна окуповані території окупація
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