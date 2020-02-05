Життя в окупації. Мешканці Сімферополя тепер будуть отримувати воду за графіком, теплу - лише у вихідні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Без обмежень Сімферополю вистачить води тільки на 90-100 днів

Через низький рівень наповнення кримських водосховищ у приватні і багатоквартирні будинки Сімферополя воду подаватимуть за графіком. Про це йдеться у повідомленні на сайті міської окупаційної адміністрації.

Гарячою водою жителі Сімферополя зможуть користуватися тільки у вихідні, холодною - щодня, але тільки вранці і ввечері, повідомила в фейсбуці глава адміністрації Сімферополя Олена Проценко. Графік почне діяти 10 лютого.

За словами глави Держкомводгоспу Криму Ігоря Вайля, без обмежень Сімферополю вистачить води тільки на 90-100 днів

В інших містах Криму обмежувати подачу води поки не будуть.

Вайль зазначив, що в цілому на півострові ситуація з водою краще, ніж в Сімферополі.

Разом з тим, запасів води у водосховищах до початку лютого на 34% «менше середніх багаторічних», вказав глава кримського Держкомводгоспу.

Як повідомлялось, Україна не планує відновлювати по Північно-Кримському каналу постачання води в анексований Росією Крим. Про це заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

До окупації Криму Росією близько 85% води півострів отримував з Дніпра по Північно-Кримському каналу, тож раніше масштабних обмежень водопостачання в Криму не вводили.

«У зв‘язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов’язаного з цим «ізиту комісії з Києва», відзначимо, що ця інформація не відповідає дійсності», - зазначив Кориневич.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

У Росії з прихильністю відреагували на ідею «Слуги народу» щодо продажу української води в Крим.

Після анексії Криму Росією у 2014 році на півострові почалися проблеми з водопостачанням, оскільки Україна припинила поставки води по Північно-Кримському каналу.

В кінці серпня і початку вересня 2018 року нестача води стала причиною викидів хімічних речовин в Криму. На заводі «Кримський Титан» обмілів кіслотонакопичувач.