Життя в окупації. Мешканці Сімферополя тепер будуть отримувати воду за графіком, теплу - лише у вихідні
Без обмежень Сімферополю вистачить води тільки на 90-100 днів
Через низький рівень наповнення кримських водосховищ у приватні і багатоквартирні будинки Сімферополя воду подаватимуть за графіком. Про це йдеться у повідомленні на сайті міської окупаційної адміністрації.
Гарячою водою жителі Сімферополя зможуть користуватися тільки у вихідні, холодною - щодня, але тільки вранці і ввечері, повідомила в фейсбуці глава адміністрації Сімферополя Олена Проценко. Графік почне діяти 10 лютого.
За словами глави Держкомводгоспу Криму Ігоря Вайля, без обмежень Сімферополю вистачить води тільки на 90-100 днів
В інших містах Криму обмежувати подачу води поки не будуть.
Вайль зазначив, що в цілому на півострові ситуація з водою краще, ніж в Сімферополі.
Разом з тим, запасів води у водосховищах до початку лютого на 34% «менше середніх багаторічних», вказав глава кримського Держкомводгоспу.
Як повідомлялось, Україна не планує відновлювати по Північно-Кримському каналу постачання води в анексований Росією Крим. Про це заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.
До окупації Криму Росією близько 85% води півострів отримував з Дніпра по Північно-Кримському каналу, тож раніше масштабних обмежень водопостачання в Криму не вводили.
«У зв‘язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов’язаного з цим «ізиту комісії з Києва», відзначимо, що ця інформація не відповідає дійсності», - зазначив Кориневич.
Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.
У Росії з прихильністю відреагували на ідею «Слуги народу» щодо продажу української води в Крим.