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    Політика

    Порошенко пропонує перезавантажити НАБУ, САП і НАЗК

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    Порошенко пропонує перезавантажити НАБУ, САП і НАЗК

    Президент нагадав активістам, що саме за їх ініціативи закони прописували так, щоб глава держави не мав впливу на антикорупційні органи

    Антикорупційні органи не виправдали очікувань і тому мають бути перезавантаженні. Таку думку висловив президент Петро Порошенко сьогодні під час публічній дискусії з представниками громадянського суспільства та експертного середовища в прямому ефірі Суспільного телебачення.

    «Я вважаю, що антикорупційна інфраструктура, коли вона не надала тих результатів, яких очікували від неї президент і суспільство, підлягає перезавантаженню», -  сказав Порошенко.

    При цьому він пропонує не концентруватися лише на НАЗК, і не чіпати антикорупційний суд, який ще не почав роботу.

    Порошенко нагадав, що законодавство про роботу САП і НАБУ спеціально виписувалось активістами так, щоб всі антикорупційні органи були абсолютно незалежними в першу чергу від президента і політиків.

    «На сьогоднішні ми створили антикорупційну інфраструктуру, яка абсолютно незалежна від президента. НАБУ було створено з широченними повноваженнями, а САП нікому не підпорядкована», - нагадав він.

    Тепер же громадські активісти говорять, що незадоволені їх роботою, нарікає президент.

    «Можна я солідаризуюсь з активістами і скажу, що я абсолютно незадоволений їх роботою. Друзі, ми створили, як ви хотіли, то чому корупціонери не у в’язниці? Бо народ питає з президента, а президент для цього немає ані жоднісіньких повноважень», - заявив Порошенко.

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