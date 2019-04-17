Порошенко пропонує перезавантажити НАБУ, САП і НАЗК



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Президент нагадав активістам, що саме за їх ініціативи закони прописували так, щоб глава держави не мав впливу на антикорупційні органи

Антикорупційні органи не виправдали очікувань і тому мають бути перезавантаженні. Таку думку висловив президент Петро Порошенко сьогодні під час публічній дискусії з представниками громадянського суспільства та експертного середовища в прямому ефірі Суспільного телебачення.

«Я вважаю, що антикорупційна інфраструктура, коли вона не надала тих результатів, яких очікували від неї президент і суспільство, підлягає перезавантаженню», - сказав Порошенко.

При цьому він пропонує не концентруватися лише на НАЗК, і не чіпати антикорупційний суд, який ще не почав роботу.

Порошенко нагадав, що законодавство про роботу САП і НАБУ спеціально виписувалось активістами так, щоб всі антикорупційні органи були абсолютно незалежними в першу чергу від президента і політиків.

«На сьогоднішні ми створили антикорупційну інфраструктуру, яка абсолютно незалежна від президента. НАБУ було створено з широченними повноваженнями, а САП нікому не підпорядкована», - нагадав він.

Тепер же громадські активісти говорять, що незадоволені їх роботою, нарікає президент.

«Можна я солідаризуюсь з активістами і скажу, що я абсолютно незадоволений їх роботою. Друзі, ми створили, як ви хотіли, то чому корупціонери не у в’язниці? Бо народ питає з президента, а президент для цього немає ані жоднісіньких повноважень», - заявив Порошенко.