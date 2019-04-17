Я теж хочу зниження тарифів - Порошенко



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Президент Петро Порошенко

Глава держави нагадав, що встановлення тарифів на газ не входить у компетенцію президента, але найближчим часом вони зростати не будуть

Президент Петро Порошенко заявив, що був би радий знизити тарифи, але це не в компетенції глави держави. Про це він сказав у середу, 17 квітня, відповідаючи на питання в ході зустрічі з представниками громадських організацій «Реанімаційний пакет реформ».

«Я відповім на провокацію абсолютно чітко: я разом з українським народом вимагаю зниження тарифів - тим більше, що від президента це аж ніяк не залежить. Ну, якщо народ хоче - треба це робити», - сказав Порошенко, сміючись.

«А тепер серйозну відповідь. Зараз для цього ринок - не президент, не прем'єр, не НАК «Нафтогаз», а ринок - створив необхідні умови, тому що і спотові контракти, і контракти на хабах в Європі дозволяють нам точно не підвищувати в травні тарифи», - додав він.

Порошенко також додав, що призначення або відставка Андрія Коболєва з керівної посади в НАК «Нафтогаз» - це не компетенція президента.

«Я почув, що є пропозиція перерахувати тарифи. Уряд - власник НАК «Нафтогаз», уряд стверджує фінансовий план. Працює там рада незалежних директорів, з якими уряд знаходить компроміс. І я був дуже щасливий, аби були ціни дешевші на зовнішніх ринках, українці платили б менше», - заявив він.

Нагадаємо, державна компанія НАК «Нафтогаз України», відповідно до постанови КМУ №293, зобов’язана з травня знизити ціни на газ для населення. Якщо промисловість купує блакитне паливо дешевше, населення не може платити більше.

Крім того, за результатами соціологічного дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології з 9 по 14 квітня, українці очікують, що майбутній президент знизить тарифи на комунальні послуги.