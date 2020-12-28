ЗМІ назвали кандидата, якого в мери Харкова готує проросійська ОПЗЖ

За інформацією журналістів, в різні періоди на адресу Спаського звучали звинувачення у фальсифікаціях або провокаціях

«Спаський, як і раніше, залишається в орбіті так званих «газовиків» Льовочкіна і Бойка», — зазначають журналісти

Група Льовочкіна-Бойка всередині ОПЗЖ медійно надуває в Харкові потенційного кандидата в мери Андрія Спаського, щоб шантажувати конкурентів. Про це йдеться в статті «Накачати Спаського. Навіщо Льовочкін-Бойко «продають» харківʼянам в мери Харкова невідомого юриста», оприлюдненій на сайті Depo.ua.

Як відзначають автори статті, є всі ознаки того, що Спаського «активно інформаційно» надувають «через постійну присутність в ефірах». Автори статті упевнені, що харківʼянам «підсовують людину не тільки чужу їм, але і з цілим шлейфом негативу за спиною. Починаючи від сумнівної декларації і закінчуючи скандалами і «банальною політичною проституцією».

«Політична всеїдність Спаського дещо бентежить. На парламентських виборах 2014 року він очолює Київський обласний штаб «Народного фронту» Яценюка-Турчинова… На місцевих виборах 2020 року, він був обраний до Харківської міськради від ОПЗЖ. А зараз його активно піарить Юлія Льовочкіна. Так що, судячи з усього, Спаський, як і раніше, залишається в орбіті так званих «газовиків» Льовочкіна і Бойка», — зазначають журналісти.

За інформацією видання, в різні періоди на адресу Спаського звучали звинувачення у фальсифікаціях або провокаціях. Наприклад, жителі села Софіївська Борщагівка в відкритому листі громади звинувачували Андрія Спаського в фальсифікації місцевих виборів у 2012 році в інтересах сільського голови Олеся Кудрика. Житель Коцюбинського Ігор Домбровський, голова ГО «Самозахист» заявляв, що Спаський стоїть за дерибаном Біличанського лісу. Крім того, ЗМІ звинувачували Спаського в продажу місць в списках в часи його співпраці з Арсенієм Яценюком.

Сьогодні в Харкові на електоральному полі покійного Кернеса ОПЗЖ має «три серйозних кандидатури на пост міського голови Харкова», йдеться в статті. Це Олександр Фельдман, Вадим Рабинович і, можливо, Ігор Райнін. Слід враховувати, що на цьому ж електоральному полі зіграють Михайло Добкін і представник «команди Кернеса» секретар міськради Ігор Терехов.

«У цій компанії Спаський виглядає «шісткою» серед «тузів», але «шісткою», яку намагаються представити, щонайменше «королем», — зазначають журналісти.

«Неможливо уявити собі такий фантастичний сценарій, при якому Спаський зміг би виграти вибори. Спаському відверто нічого не світить, а ось поторгуватися його ляльководи з групи Льовочкіна-Бойка з більш сильними гравцями, розвести їх, а заодно і харківʼян, цілком можуть. Спаському в цій грі призначена роль дутої «маріонетки», якій будуть шантажувати більших гравців і вводити в оману харківʼян віртуальним кандидатом. При цьому не варто забувати, що міську організацію партії ОПЗЖ очолює Андрій Лесик, місцевий активіст і депутат міськради, який міг би гідно поборотися на виборах, правда, якщо зможе відстояти свою кандидатуру в Києві», — роблять висновки автори статті.

Нагадаємо, в третій раз обраний мером Харкова на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Геннадій Кернес 16 грудня помер в Берліні в клініці «Шаріте» від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. В даний час обовʼязки мера виконує секретар міськради Ігор Терехов. Найближчим часом в Харкові повинні бути призначені позачергові вибори міського голови.