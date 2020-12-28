Прокурори проігнорували засідання суду у справі Татарова

Наступне засідання у цій справі має відбутися 30 грудня о 10:00

Вищий антикорупційний суд не зміг провести засідання з обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, оскільки на засідання не з’явилися прокурори.

Про це журналістам повідомила речниця Вищого антикорупційного суду.

Як уточнили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, після зміни підслідності до суду мали з'явитися прокурори Офісу генпрокурора, причина їх нез'явлення наразі невідома. Наступне засідання у цій справі має відбутися 30 грудня о 10:00.

У цей час під будівлю суду прийшли приблизно сотня людей з вимогою взяти його під варту. Там посилили охорону з Національної гвардії, поліції спецпризначення. Сам Татаров зайшов до суду не через центральний вхід.

Раніше стало відомо, що «Слуги народу» отримали темники щодо справи Татарова. Зокрема у документі наголошується, що говорити про причетність Татарова до будь-яких злочинів передчасно, бо судді Антикорупційного суду ще не оцінювали матеріали, зібрані НАБУ.

Верховний суд відмовився відкривати касаційне провадження через зміну підслідності справи Татарова. 24 грудня Офіс генерального прокурора передав провадження, в якому фігурує ексзаступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Перед цим НАБУ відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу Татарова.

18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру. Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили.

21 грудня Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.





Джерело: Громадське