ЗМІ назвали ймовірного наступника Ситника у НАБУ

Рябошапка, на відміну від Ситника, підкреслює Delo.ua, «не має серйозних пробоїн в репутації»

У Вашингтоні згодні піти на поступки і дати добро на відставку Артема Ситника з посади директора НАБУ, якщо новим керівником бюро стане колишній генпрокурор Руслан Рябошапка.

Про це йдеться в статті «Чи можуть США погодитися на відставку директора НАБУ Ситника?» видання «Delo.ua».

За інформацією видання, постійні конфлікти навколо НАБУ і неабияк зіпсований образ Ситника, який був визнаний судом винним у скоєнні корупційного правопорушення, «навряд чи влаштовує навіть захисників Ситника в особі США».

«Як стверджують наші джерела, питання Ситника найближчим часом може бути зрушене з мертвої точки. У Вашингтоні бачать, що ситуація з Ситником зайшла в глухий кут, і згодні піти на поступки і дати добро на відставку директора НАБУ, якщо на його місце буде призначено людину, яка влаштовує і їх. І такою людиною, за нашою інформацією, став колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Поки в ОП не надто раді такій кандидатурі, але варіантів для маневру поки немає», – йдеться в статті.

Рябошапка, на відміну від Ситника, підкреслює видання, «не має серйозних пробоїн в репутації, не помічений в корупційних правопорушеннях, при цьому рівновіддалений від груп впливу в українській владі, що допоможе йому тримати баланс, не доводячи ситуацію до конфлікту з усіма, але і не перетворивши антикорупційну діяльність на фікцію».

«Непрямим підтвердженням слів наших джерел є те, що Рябошапка останнім часом помітно активізував свою публічну діяльність. Він регулярно з'являється в українських ЗМІ, дає інтерв'ю, активно коментує останні події, у тому числі й навколо НАБУ, Ситника і боротьби з корупцією», – йдеться в статті.

Крім того, видання зазначає, що «США вирішили підняти ставки навколо кандидатури Рябошапки і недавно вручили йому премію Державного департаменту США у сфері боротьби з корупцією. В Конгресі відзначили, що досягти успіху в боротьбі з корупцією можна тільки у співпраці з «відданими партнерами, сміливими людьми , які борються з корупцією і країнами, працюють над втіленням своїх зобов'язань за міжнародними антикорупційними стандартами».