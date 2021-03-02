Свої дітям – англійську, а чужим – російську? Марченко дала «корисну» пораду українцям

За словами Марченко, для українців англійська та французька мови занадто складні

Колишня телеведуча, кума російського президента та дружина одіозного політика Віктора Медведчука Оксана Марченко закликала українців насамперед вчити російську мову, щоби не бути «відрізаними» від науки. Про це вона заявила в етері каналу «Перший Незалежний», який створили «журналісти Медведчука».

Марченко зазначила, що українці повинні віддавати перевагу вивченню саме російської мови, а не іншої. За її словами, для мешканців України англійська чи французька занадто складна.

«Сьогодні російськомовне населення не може отримати освіту на своїй мові. Це значить, що українці, майбутнє покоління, відрізаються, і будуть не конкурентноздатними. Висока наука зараз говорить на шістьох мовах. Одна з них російська. Що легше вивчити українцю: англійську, французьку, китайську чи все-таки російську? Та черпати із цих джерел знання – фізику, математику астрономію тощо. Так, звичайно, ще вчити англійську, німецьку, будь ласка», – сказала Марченко.

Нагадаємо в одіозної українки двоє дітей – син Богдан та донька Дарина, похресниця Володимира Путіна. Син Марченко навчався у Швейцарії та Франції. Дарина вчилася у київській школі, де активно опановувала французьку та англійську мови.

Марченко розповіла, що вважає колишню соратницю Януковича Ганну Герман своїм політичним орієнтиром.

Вона звинуватила Зеленського, який застосував проти неї санкції, в «аморалці». Також вона розповіла про свої політичні плани. Зокрема дружина Медведчука не спростувала чуток, що йтиме в президенти України.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Марченко оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». Себе та Віктора Медведчука назвала «майбутнім України». Відео, на якому Марченко оголошує про рішення вступити до партії свого чоловіка, стало джерелом для числених фотожаб.