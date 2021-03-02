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    Суд арештував 674 млн грн на рахунку в Держказначействі

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    Через арешт рахунку компанії не зможуть необґрунтовано відшкодувати ПДВ із бюджету - Суд арештував 674 млн грн на рахунку в Держказначействі
    Через арешт рахунку компанії не зможуть необґрунтовано відшкодувати ПДВ із бюджету
    Фото з відкритих джерел

    Арештовані кошти були призначені для відшкодування ПДВ задіяним у корупційній схемі компаніям

    Вищий антикорупційний суд наклав арешт на 674 млн грн на рахунку в Держказначействі, призначені для відшкодування ПДВ задіяним у корупційній схемі компаніям. Відповідну ухвалу ВАКС виніс за клопотанням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

    Підставою для рішення ВАКС стали докази, зібрані в межах розслідування детективів НАБУ, які засвідчили необґрунтованість підстав для отримання такого відшкодування з бюджету. З-поміж іншого, йдеться про відсутність товарів на складах на відповідальному зберіганні та непридатність самих приміщень для такого зберігання. Ці факти встановлені впродовж грудня 2020 року – лютого 2021 року в результаті обшуків у 39 складських приміщеннях, здійснених НАБУ спільно з Головним управлінням ДФС в Одеській області.

    Загалом йдеться про понад 20 компаній, керованих однією групою осіб, діяльність яких перебуває у фокусі уваги детективів НАБУ з серпня 2020 року.

    Слідство встановило причетність цих компаній до корупційних схем із необґрунтованого отримання відшкодування ПДВ із держбюджету.

    Зазначені компанії імпортували та продавали товари в Україні, однак не відображали відповідні відомості у податковому обліку. Слідством встановлено, що ці компанії претендували на відшкодування ПДВ, подаючи до податкових органів завідомо недостовірні відомості про те, що товари нібито не продані і перебувають на зберіганні.

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    Теги: розвідка суд НАБУ гроші Одещина ПДВ САП
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