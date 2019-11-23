Борги України коштують державі дуже дорого, – експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Понад 100 млрд облігацій внутрішньої державної позики придбано нерезидентами – що фактично є зовнішнім боргом

За 2018-2019 роки сформовано борговий портфель, який відверне на себе великі фінансові ресурси, при цьому політика, яка проводиться Мінфіном, ніяк не обґрунтована. За даними Міжнародного Валютного фонду, сформований Міністерством фінансів України портфель боргових зобов’язань за 2018-2019 роки, поступається у своїй дорожнечі подальшого обслуговування тільки деяким африканським країнам.

Про це у своїй статті для DT.UA пише експерт, кандидат економічних наук, заввідділу економіко-математичного моделювання державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Іван Богдан.

«Портфель боргових позик, які Міністерство фінансів України сформував у 2018–2019 рр., призведе до прогресивного нарощування ефективної ставки сукупного боргу, яка в 2024 р. становитиме 8,7% річних. Дорожче, ніж в Україні, обслуговуватиметься борг лише у двох країнах світу – Демократичної республіки Конго (10,6%) і Зімбабве (18,8%).», – пише експерт.

При цьому, зазначає він, обґрунтування своєї політики Міністерством фінансів України не витримує ніякої критики.

«Мінфін обґрунтовує свою політику тим, що перехід на внутрішні гривневі запозичення знижує валютні ризики державного боргу України. Але понад 100 млрд грн гривневих облігацій внутрішньої державної позики куплено нерезидентами, а вкладення нерезидентів у внутрішні активи економіки відповідно до міжнародних стандартів (PSDS, BPM6) є зовнішнім боргом і жодним чином не знижують валютних ризиків, бо немає жодних підстав вважати, що іноземний фінансовий інвестор залишить валютні кошти в Україні після закінчення терміну позики», – зазначає автор.